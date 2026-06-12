Ganz aufgeregt: So reagierten Amira Alys Kids auf das Baby

Amira Aly (33) strahlt derzeit bis über beide Ohren: Die Moderatorin erwartet ihr drittes Kind und präsentierte ihren wachsenden Babybauch selbstbewusst bei der Lascana-Show "Secret Garden" in Hamburg. Am Rande der Fashionshow sprach sie mit Gala über ihren neuen Alltag als werdende Dreifach-Mama und verriet, dass zu Hause bereits große Aufregung herrscht. Ihren beiden Kindern hat sie die Babynews inzwischen in Ruhe erklärt – mit einer sehr eindeutigen Reaktion. "Die haben sich sehr gefreut. Also, ich war super gespannt, wie sie reagieren, ob sie das so verstehen", erzählte Amira.

Für ihre Söhne war die Nachricht offenbar gut nachvollziehbar – auch, weil sie im Freundeskreis bereits ein kleines Baby miterlebt haben. "Meine beste Freundin hat gerade ein Baby bekommen vor neun Monaten. [...] Da wächst der Bauch und irgendwann ist das Baby da", erklärt Amira. Neben der Freude über das kommende Geschwisterchen zeigt sich jedoch auch Ungeduld im Alltag. "Die fragen mich jeden Tag: 'Ist es jetzt schon da?'", erzählte die 33-Jährige lachend und ergänzte: "Es war wirklich sehr, sehr goldig."

Bei der Lascana-Show nutzte Amira ihren Auftritt auch für ein sehr persönliches Statement: In den vergangenen Monaten hatte sie ihren wachsenden Babybauch bewusst eher im Verborgenen gehalten. Damit soll nun jedoch Schluss sein. "Ich habe meinen Bauch die letzten Monate lange genug versteckt. Ich musste Oversized-Klamotten tragen oder einen Pulli. Als es draußen noch frischer war, war es einfacher mit Pullover. Aber jetzt: raus damit", erklärte die TV-Bekanntheit gegenüber Bunte offen. Mit ihrem Auftritt setzt sie damit ein selbstbewusstes Zeichen und zeigt ihren Babybauch nun ganz bewusst der Öffentlichkeit.

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Getty Images Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios, Hamburg, 10. Juni 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Getty Images Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios, Hamburg, 10. Juni 2026