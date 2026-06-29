Selten: Mary-Kate und Ashley Olsen zeigen sich bei Hochzeit

Nur selten gelangen private Momente von Mary-Kate (40) und Ashley Olsen (40) an die Öffentlichkeit – doch jetzt tauchten die Zwillingsschwestern auf einem Hochzeitsfoto auf, das für ordentlich Aufsehen sorgte. Ihr älterer Bruder Trent Olsen heiratete vergangenen Monat seine Partnerin Alexis, und das frischgebackene Ehepaar teilte auf Instagram ein Familienfoto der Feierlichkeiten. Darauf zu sehen: die 40-jährigen Zwillinge in bodenlangen schwarzen Abendkleidern mit offen getragenen, welligen Haaren. Trent und Alexis versahen den Post schlicht mit dem Wort "Familie".

Neben Mary-Kate und Ashley sind auf dem Bild auch weitere Familienmitglieder zu sehen. Ashley erschien gemeinsam mit ihrem Mann, dem Künstler Louis Eisner. Auch die schwangere Elizabeth Olsen (37) war mit dabei – an der Seite ihres Mannes, des Musikers Robbie Arnett. Außerdem zeigen sich auf dem Foto die Halbgeschwister Courtney und Jake, die aus der zweiten Ehe des gemeinsamen Vaters David stammen.

Der seltene Schnappschuss gewährt einen intimen Blick auf das Familienleben der sonst so zurückgezogenen Zwillinge. Mary-Kate und Ashley haben sich schon vor Jahren bewusst aus Hollywood zurückgezogen und fokussieren sich seither auf ihr erfolgreiches Luxuslabel The Row, mit dem sie für minimalistische, zeitlose Mode stehen. Umso besonderer wirken diese gemeinsamen Momente, die die Geschwister nun ausnahmsweise mit der Welt teilen.

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Getty Images Ashley und Mary-Kate Olsen bei den Cfda Fashion Awards 2019

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Getty Images Louis Eisner und Ashley Olsen im September 2021

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Getty Images Elizabeth Olsen und Robbie Arnett bei der 95. Verleihung der Academy Awards in Hollywood, 2023