Von wegen Flirt: Mary-Kate Olsen und Ex Sean sind "Freunde"

Vor wenigen Tagen wurde spekuliert, ob Mary-Kate Olsen (37) und ihr Verflossener Sean Avery (44) ein Liebes-Comeback feiern könnten. Doch ein Insider dementiert nun die Gerüchte. "Mary-Kate und Sean sind seit 2006 befreundet, sie hatten 2007 eine kurze Affäre und sind Freunde geblieben", erklärt die Quelle gegenüber Us Weekly und verrät außerdem: "Sie sehen sich jeden Sommer in den Hamptons, aber sie sind nur Freunde." Hinzukommt, dass die Schauspielerin und der Sportler "eine Menge gemeinsamer Freunde" haben, weswegen sie nicht selten die Zeit zusammen in dem prominenten Luxusdomizil verbringen.

So ganz schließt der Informant aber nicht aus, dass sich Mary-Kate und Sean noch einmal näherkommen könnten. "Sie sind beide im Moment Single, also besteht die Möglichkeit, dass sie sich wieder treffen könnten", mutmaßt er im Interview mit dem Medium. Mary-Kate gilt öffentlich seit 2021 als Single, Sean ließ sich vor zwei Jahren von seiner Frau und Mutter seines Kindes Hilary Rhoda scheiden.

2007 hatten die ehemalige Full House-Darstellerin und der heute 44-Jährige kurzzeitig etwas am Laufen – böses Blut schien nach der Trennung zwischen den beiden nicht zu fließen. Acht Jahre später gab Mary-Kate schließlich Olivier Sarkozy (55), dem Halbbruder des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy (69), das Jawort. Die große Liebe sollte es jedoch nicht sein: Wie TMZ damals berichtete, wollte sich die Designerin etwa fünf Jahre nach ihrer Hochzeit mittels eines Notfall-Antrags umgehend scheiden lassen. Diesem wurde jedoch nicht stattgegeben, weswegen Mary-Kate und Olivier erst seit 2021 offiziell geschiedene Leute sind.

Anzeige Anzeige

ActionPress/Starpix/REX/Shutterstock Mary-Kate Olsen, Designerin

Anzeige Anzeige

MKO / MEGA Olivier Sarkozy und Mary-Kate Olsen, 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mary-Kate und Sean nach all den Jahren noch befreundet sind? Richtig schön! Na ja, ich finde es schon ein wenig komisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de