So lässig zeigt sich Mary-Kate Olsen an ihrem 38. Geburtstag

Mary-Kate Olsen (38) feierte gerade erst ihren 38. Geburtstag. Aktuelle Aufnahmen zeigen sie gemeinsam mit ihrem Freund PC Valmorbida bei einem Spaziergang durch die Straßen von New York City. Dabei präsentierte sich die Designerin in einem für sie eher ungewöhnlichen Look. Statt eines üblicherweise in Schwarz gehaltenen Outfits war die Schauspielerin überraschend leger unterwegs. Ihr übergroßes T-Shirt kombinierte sie mit einer schwarzen Jogginghose und einem bunten Blumenschal, den sie auf den Bildern, die Vogue vorlagen, in der Hand hält. Besonders auffällig waren ihre roten Satin-Ballettschuhe, die einen farbenfrohen Akzent setzten und zeigten, dass der sogenannte "Pop of Red"-Trend noch lange nicht der Vergangenheit angehört.

Das Highlight ihres Geburtstagsauftritts war die Tasche mit dem Logo ihrer eigenen Marke, die Mary-Kate lässig mit sich führte. Die Szene wirkt entspannt und ungezwungen, als wäre sie gerade auf einem alltäglichen Einkaufsbummel gemeinsam mit ihrem Liebsten. Dabei schien die gesamte Situation schon beinahe so, als wisse die 38-Jährige ganz genau, dass sie selbst wohl die beste Werbung für ihre Marke sei. Doch egal, ob es sich bei dem kleinen Spaziergang um einen cleveren Werbeschachzug oder lediglich um einen entspannten Nachmittag in den Straßen des Big Apples handelte, Mary-Kate schien ihren freien Tag sichtlich genossen zu haben.

Seit ihrer Rolle und den damit einhergehenden weltweiten Erfolgen in der beliebten Serie Full House zählen Mary-Kate und ihre Schwester Ashley Olsen (38) zu den bekanntesten Zwillingen Hollywoods. Obwohl sie die erste Zeit ihres Lebens im Rampenlicht vor der Kamera verbracht hatten, entschlossen sich die beiden Schwestern vor einigen Jahren, ihre Schauspielkarrieren in den Hintergrund zu rücken. Seither hat sich das Duo vor allem der Mode und ihrer Leidenschaft für diese hingegeben – und das auch nicht erfolglos. Ganz im Gegenteil sogar: Allein mit ihrer Fashionbrand "The Row" konnten die beiden seit deren Gründung im Jahr 2006 schon so einige Meilensteine verzeichnen.

Mary-Kate und Ashley sind jedoch nicht die einzigen Olsen-Sprösslinge, die ein Leben im Rampenlicht führen. Auch ihre jüngere Schwester Elizabeth Olsen (35) kann bereits auf einige Erfolge zurückblicken. Genau wie ihre älteren Familienmitglieder verschlug es sie vor die Kamera. Dass sich die drei gemeinsam in der Öffentlichkeit präsentieren, ist da aber eher eine Seltenheit. Umso überraschender kam es, als sie vor etwa vier Monaten bei einem seltenen gemeinsamen Schwesternabend in New York gesichtet wurden. Ein Paparazzi-Schnappschuss, der auf Page Six veröffentlicht wurde, zeigte die drei in lässigen Outfits, wie sie durch die Straßen der Stadt spazierten. Ashley hielt sich in einem groß geschnittenen olivgrünen Parka warm, während Mary-Kate einen bodenlangen dunklen Trenchcoat trug. Elizabeth, bekannt für ihre Rolle als Scarlet Witch in den Marvel-Filmen, komplettierte das Trio in einem komplett schwarzen Look.

Mary-Kate Olsen, Designerin

Ashley und Mary-Kate Olsen bei den Cfda Fashion Awards 2019

Mary-Kate und Ashley Olsen mit ihrer Schwester Elizabeth Olsen

