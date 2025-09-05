Nach Geburt: Ashley Olsens Rückkehr ins Rampenlicht

Ashley Olsen (39) strahlte auf dem roten Teppich, als sie zusammen mit ihrem Ehemann Louis Eisner und ihrer Schwiegermutter Lisa Eisner beim 25. Jubiläum der YES Scholars Gala in Bel-Air, Kalifornien, auftauchte. Dies war der erste öffentliche Auftritt der ehemaligen Schauspielerin, seit sie im Jahr 2023 ohne großes Aufsehen Mutter eines Sohnes namens Otto wurde. Während Ashley in einem eleganten beigen Tunika-Kleid mit einer pinkfarbenen, glitzernden Clutch erschien, wählte Louis einen schwarzen Anzug mit einem limettengrünen Hemd und einer gemusterten schwarzen Krawatte. Lisa beeindruckte in einem weißen, mit Pailletten besetzten Outfit.

Die Gala hatte zudem eine persönliche Note für die Familie, denn Louis' Vater, Eric Eisner, ist der Gründer der gemeinnützigen Organisation Young Eisner Scholars, die vielversprechende Schüler aus wirtschaftlich benachteiligten Verhältnissen unterstützt. Ashley und Louis hatten sich bisher kaum auf dem roten Teppich gezeigt, und umso mehr überraschte es, dass sie nun hier gemeinsam strahlten. Bereits im Dezember 2022 heirateten die beiden in einer intimen Zeremonie mit nur etwa 50 Gästen – ein Event, das ebenfalls unter dem Radar stattfand und von ihrer Vorliebe für Zurückgezogenheit zeugt.

Abseits der glamourösen Auftritte hat sich Ashley dafür entschieden, das Rampenlicht weitgehend zu vermeiden, eine Entscheidung, die sie mit ihrer Zwillingsschwester Mary-Kate (39) teilt. Beide Schwestern ziehen ein ruhiges Leben abseits Hollywoods vor, ein bewusster Gegensatz zu ihrer Kindheit und Jugend, die im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stattfand. Privat verbringen die beiden zwar gerne Zeit mit ihrer Familie, werden dabei jedoch nur selten abgelichtet – so etwa 2024 bei einem Treffen mit ihrer jüngeren Schwester Elizabeth Olsen (36).

Getty Images Lisa Eisner, Ashley Olsen und Louis Eisner, YES Scholars Gala, 2025

Getty Images Louis Eisner und Ashley Olsen, September 2021

Getty Images Mary-Kate Olsen, Elizabeth Olsen und Ashley Olsen, 2016