Jodie Sweetin über entfremdete Freundschaft mit Olsen-Twins

Als Kinder waren sie unzertrennlich: Jodie Sweetin (44), die in der Kultserie Full House die Rolle der Stephanie Tanner verkörperte, hat jetzt offen über ihre frühere enge Freundschaft mit den Olsen-Zwillingen Ashley (39) und Mary-Kate Olsen (39) gesprochen. Im Podcast "McBride Rewind" schwärmte die Schauspielerin von gemeinsamen Kindheitserinnerungen. "Ich liebte es, die Ältere zu sein und auf sie aufzupassen", erzählte sie. Die Mädchen verbrachten Nächte bei ihr zu Hause, fuhren gemeinsam in die Berge, ritten zusammen aus und besuchten Disneyland. "Ich habe Fotos von uns beim Verkleiden bei mir zu Hause – die waren drei, ich war sechs. Einfach Kinderkram, und ich liebte es."

Doch nach dem Ende der Serie änderte sich alles. Jodie räumte im Podcast ein, dass sie heute keinen Kontakt mehr zu den Zwillingen hat. "Wir haben nicht miteinander gesprochen", sagte die Schauspielerin und betonte gleichzeitig, dass es keinerlei böses Blut gebe. Die Lebensläufe der drei hätten sich schlicht in vollkommen unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ashley und Mary-Kate zogen nach New York, heirateten und bauten gemeinsam ein erfolgreiches Modeimperium auf. "Wir sind einfach auseinandergedriftet", so Jodies Fazit. Zuletzt trafen sich alle drei 2022 bei der Gedenkfeier für ihren verstorbenen "Full House"-Kollegen Bob Saget (†65). "Als Bob starb, war das das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass wir alle zusammen waren", erinnerte sich Jodie und fügte hinzu: "Wir verbrachten vier Tage ständig miteinander, und es fühlte sich an, als hätte sich nichts verändert."

Jodie, Ashley und Mary-Kate standen gemeinsam von 1987 bis 1995 für "Full House" vor der Kamera. Während Jodie als Stephanie Tanner zu sehen war, teilten sich Ashley und Mary-Kate die Rolle der kleinen Michelle Tanner. Als das Comeback Fuller House auf Netflix anlief, waren die Zwillinge allerdings nicht mit dabei – sie hatten sich längst aus dem Showgeschäft zurückgezogen. "Ich denke, sie schützen ihre Privatsphäre sehr stark", sagte Jodie im Podcast über die beiden. Und tatsächlich: Heute führen die Olsen-Schwestern als Modedesignerinnen und Unternehmerinnen ein Leben, das kaum weiter entfernt sein könnte von den Dreharbeiten ihrer Kindheit.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jodie Sweetin, Ashley Olsen und Mary-Kate Olsen

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ActionPress/Everett Collection, inc. Jodie Sweetin, Candace Cameron Bure und Ashley Olsen

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United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"