Seltener Auftritt von Mary-Kate & Ashley Olsen vor Met Gala

Mary-Kate Olsen (39) und Ashley Olsen (39) haben sich am 30. April in New York City gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt – und das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man meinen könnte. Die 39-jährigen Zwillinge wurden beim Spazierengehen in Midtown Manhattan gesichtet, bevor sie sich mit einer Freundin zum Mittagessen trafen. Das zeigen Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen. Vor dem Restaurant fielen sich die drei mit breitem Lächeln in die Arme. Der Auftritt sorgte für Aufmerksamkeit, da Mary-Kate und Ashley sich sonst kaum gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Dass die beiden genau jetzt auftauchen, kommt nicht von ungefähr: In wenigen Tagen steigt die Met Gala 2026 in New York.

Die Zwillinge tauchten zuletzt vor sieben Jahren bei dem Promi-Modeevent auf. 2019 erschienen die Full House-Darstellerinnen in Lederkleidern auf dem roten Teppich der Gala, seitdem blieb ihre Anwesenheit jedoch aus. Ob sie in diesem Jahr die Rückkehr wagen, bleibt abzuwarten. Modisch macht dem Duo ohnehin niemand schnell etwas vor: Mary-Kate trug bei dem Spaziergang einen langen schwarzen Mantel, schwarze Hosen, einen weißen Schal und eine Sonnenbrille. Ashley setzte auf Jeans, einen mittellangen schwarzen Mantel sowie einen schwarzen Schal und runde Sonnenbrille.

Seit sie 2012 das Schauspiel hinter sich ließen, konzentrieren sich Mary-Kate und Ashley ganz auf ihr Modelabel The Row, das sie 2006 gründeten. Erst im vergangenen November wurden die beiden bei den CFDA Fashion Awards mit dem American Accessory Designer of the Year ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung richtete Mary-Kate herzliche Worte an ihre Liebsten – darunter Ashleys Ehemann Louis Eisner und den gemeinsamen dreijährigen Sohn Otto. "Ohne eure Unterstützung wären wir heute nicht hier", schwärmte sie. Auch ihre jüngere Schwester Elizabeth Olsen (37) hat in der Vergangenheit betont, welche besondere Rolle die Zwillinge in ihrem Leben spielen – sie sei in einer Familie aufgewachsen, in der die beiden bereits früh im Rampenlicht standen, während sie selbst noch ihren eigenen Weg suchte.

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Getty Images Ashley und Mary-Kate Olsen bei den Cfda Fashion Awards 2019

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Getty Images Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen, "Full House"-Stars

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Getty Images Mary-Kate und Ashley Olsen mit ihrer Schwester Elizabeth Olsen