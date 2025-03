Ashley Olsen will ihren Sohn vor der Öffentlichkeit schützen

Ashley Olsen (38) ist seit 2023 stolze Mutter eines Sohnes namens Otto, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Künstler Louis Eisner, aufzieht. Doch die ehemalige Kinderdarstellerin will für ihren Sohn ein anderes Leben als ihr eigenes. Einem Insider zufolge sei Ashley überglücklich mit ihrer Rolle als Mutter, wolle Otto jedoch fernab der Öffentlichkeit großziehen. "Ashley ist im Rampenlicht aufgewachsen und jeder einzelne Schritt wurde unter die Lupe genommen. Sie wollte für Otto genau das Gegenteil", verriet eine Quelle gegenüber Life & Style. Bereits ihre Hochzeit im Jahr 2022, bei der rund 50 Gäste in einem Haus in Bel-Air feierten, hielt sie bewusst privat.

Öffentliche Auftritte der Schauspielerin und Designerin sind selten, und auch in sozialen Medien sucht man sie vergeblich – genau wie ihre Zwillingsschwester Mary-Kate (38). Dass sie ein zurückgezogenes Leben führen, hat offenbar tiefere Wurzeln. Bereits 2021 berichtete Mary-Kate in einem Interview mit dem Magazin i-D, dass sie und Ashley von klein auf dazu erzogen worden seien, diskret zu sein und privaten Angelegenheiten möglichst wenig Öffentlichkeit zu geben. Dies spiegelt sich auch in ihrem Berufsleben wider: Ihre Luxusmarke The Row wurde bewusst ohne Verknüpfung zu ihren berühmten Namen aufgebaut, um die Aufmerksamkeit auf das Produkt und nicht auf ihre Person zu lenken. "Wir wollten eine Pause davon machen, was wir vorher getan hatten und andere Dinge erkunden", erläuterten die Zwillinge damals.

Ashley und Mary-Kate waren schon im Alter von neun Monaten durch die Hauptrolle im Kult-Klassiker Full House berühmt geworden. Dieser frühe Ruhm prägte die Schwestern nachhaltig und ließ sie später das Rampenlicht meiden. Auch ihre jüngere Schwester Elizabeth Olsen (36) hält sich abseits des Hollywood-Glamours eher bedeckt. Mit dieser Lebensweise möchte Ashley nun auch ihrem Sohn Otto eine möglichst normale Kindheit ermöglichen.

Getty Images Louis Eisner und Ashley Olsen im September 2021

Getty Images Mary-Kate und Ashley Olsen mit ihrer Schwester Elizabeth Olsen

