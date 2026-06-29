Shirin und Blumengartens "Gut genug" landet Billboard-Erfolg

Shirin David (31) darf sich mit KitschKrieg und Blumengarten über einen internationalen Charterfolg freuen: Ihr gemeinsamer Song "Gut Genug" ist in der Chartwoche vom 27. Juni erstmals in den Billboard Global 200 gelandet. Der deutschsprachige Sommerhit steigt direkt auf Platz 129 ein und taucht damit weltweit zwischen "Pinky Up" von Katseye sowie "Die For You" von The Weeknd (36) und Ariana Grande (33) auf. Die internationale Hitliste wertet Streaming- und Verkaufszahlen aus mehr als 200 Ländern aus. Für Shirin, die den Track mit der Berliner Produzentencrew und Blumengarten veröffentlicht hat, ist das ein besonders auffälliger Schritt über den deutschen Markt hinaus.

Auch hierzulande lief es für "Gut Genug" zuletzt schon stark: Die Single sprang in den Offiziellen Deutschen Single-Charts von Platz acht an die Spitze und konnte Rang eins danach direkt verteidigen. Vor allem der von Blumengarten-Sänger Rayan Djima im Falsett gesungene Refrain entwickelte sich online zum echten Magneten. Auf TikTok und Instagram verbreitete sich die Zeile "Du bist gut genug" rasant, sogar internationale Stars wie Lizzo (38), Wiz Khalifa (38) und Steve Lacy griffen den Sound in ihren Clips auf. Besonders kurios: Viele Nutzer machten aus dem deutschen Satz lautmalerisch "Doobie Scoot Canoe". Dazu kamen Memes, Coverversionen und Übersetzungen aus verschiedenen Ländern. Der Song ist auf dem Album "KitschKrieg Zwei" zu finden, das Anfang Juni erschienen ist.

Für KitschKrieg ist der neue Eintrag in die weltweite Liste auch deshalb bemerkenswert, weil nur wenige deutschsprachige Songs diesen Sprung schaffen. Die Crew reiht sich damit neben global bekannten Titeln wie "99 Luftballons" von Nena (66) oder "Rock Me Amadeus" von Falco (†40) ein. Im Umfeld von "Gut Genug" war zuletzt ohnehin viel Aufmerksamkeit da: Schon vor wenigen Tagen hatte der virale Erfolg des Tracks im Netz Diskussionen ausgelöst, nachdem ein Kommentar von Heidi Klum (53) unter einem Instagram-Video für Wirbel gesorgt hatte. Ab September bringt die Berliner Crew die neue Platte außerdem live auf die Bühne, mit geplanten Konzerten in Hamburg, München, Berlin und Köln.

Anzeige Anzeige

Instagram / blumengartenofficial Produzent Sammy und Sänger Ryan des Musik-Duos Blumengarten, Januar 2026.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / blumengarten Ryan und Sammy, Musikduo Blumengarten

Anzeige