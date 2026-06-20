Dank TikTok-Hype: Shirin David feiert besonderen Meilenstein

Shirin David (31) schreibt Musikgeschichte: Die Rapperin steht aktuell mit rund 5,9 Millionen monatlichen Hörern an der Spitze der meistgestreamten Künstler in Deutschland – als erste Frau überhaupt. Verantwortlich für diesen Rekord ist der Song "Gut genug", den sie gemeinsam mit den Produzenten Kitschkrieg und Blumengarten veröffentlicht hat und der vor allem auf TikTok und international enorm an Fahrt aufgenommen hat. Besonders in den USA verbreitet sich der Track rasant, aber auch hierzulande explodieren gerade die Zahlen. Damit wird Shirin nun als erste weibliche Rapperin zur meistgehörten Künstlerin in Deutschland und lässt Namen wie Dardan, Luciano (32), Sido (45) und RAF Camora (42) hinter sich.

Der Höhenflug zeigt sich vor allem beim täglichen Wachstum: Shirin soll laut Raptastisch pro Tag Hunderttausende neue Hörer dazugewonnen haben – zuletzt innerhalb von 24 Stunden sogar rund 350.000. Hintergrund sind unzählige Clips, die auf TikTok mit "Gut genug" als Sound hochgeladen werden und dem Song immer neue Reichweite verschaffen. Auch Kitschkrieg und Blumengarten profitieren davon deutlich. Neben dem Streamingrekord steuert der Song in Deutschland zudem klar auf Platz eins der Charts zu. Nachdem die Single in der Vorwoche noch auf Rang acht lag, stand sie zur Wochenmitte in den offiziellen deutschen Charts bereits ganz oben. Für Shirin ist es schon die siebte Nummer-eins-Single ihrer Karriere.

Der internationale Durchbruch von "Gut genug" kommt nicht von ungefähr. Bereits bevor der Song Shirins Streamingzahlen in derartige Höhen katapultierte, hatte er auf TikTok Wellen geschlagen. Selbst internationale Stars wie Sängerin Lizzo (38) hatten sich den viralen Sound zunutze gemacht und eigene Clips dazu veröffentlicht, was den Hype weiter anheizte. Shirin selbst ist seit Jahren eine der prägenden Figuren des deutschen Rap. Neben ihrer Karriere als Rapperin und Sängerin machte sie sich früh auch als Social-Media-Star einen Namen, bevor sie mit Hits und Charterfolgen die Musiklandschaft hierzulande nachhaltig mitgestaltete. Nun kommt mit dem Rekord als meistgehörte Künstlerin in Deutschland ein weiterer besonderer Meilenstein dazu.

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Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

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Getty Images Shirin David, Rapperin

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Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin und Unternehmerin

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