Shirin David knackt als Erste die Spotify-Rekordmarke

Shirin David (31) schreibt Musikgeschichte: Die Rapperin hat im Juli 2026 auf Spotify die Marke von zehn Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörern geknackt und legt mit 10.490.654 Streams sogar noch eine Schippe drauf. Damit ist Shirin die erste deutsche Künstlerin überhaupt, die diesen Wert erreicht. Der entscheidende Turbo kommt von ihrem derzeitigen Überhit "Du bist gut genug", den sie gemeinsam mit Blumengarten veröffentlicht hat. Der Song performt nicht nur hierzulande stark, sondern schwappt über Social Media auch in internationale Charts und Feeds – und befeuert so Shirins rasanten Spotify-Aufstieg.

Auf der Streamingplattform zeigt ein Blick in die aktuellen Zahlen, wie deutlich sich der Erfolg bemerkbar macht. Shirin führt das deutsche Spotify-Ranking im Juli mit über 10,4 Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörern souverän an. Direkt hinter ihr rangiert ihr Featurepartner Blumengarten, der es auf 9.085.570 monatliche Hörer bringt und ebenfalls von der gemeinsamen Single profitiert. Dahinter wird es eng: Luciano (32) landet mit 5.646.357 Hörerinnen und Hörern knapp vor Sido (45), der auf 5.645.775 kommt. Auch Dardan (5.615.116), RAF Camora (5.394.205) und Ski Aggu (5.184.544) mischen im Verfolgerfeld mit und halten die Abstände gering. Summer Cem (43), JBS und Pashanim komplettieren mit jeweils rund 4,7 Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörern die aktuelle Top 10.

Dass "Du bist gut genug" für so viel Gesprächsstoff sorgt, zeigte sich in den vergangenen Wochen bereits: Der Track löste im Netz heiße Diskussionen aus und zog prominente Kommentare auf sich. Shirin rückte damit nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Musikerin präsentiert sich in dem Hit von einer emotionalen Seite und setzt auf eine klare Botschaft der Selbstakzeptanz – ein Thema, das in ihrer Community immer wieder aufgegriffen wird. Die enge Verbindung zu ihren Fans pflegt sie weiterhin intensiv über Social Media, wo sie neben Musik auch private Einblicke teilt und so ihre Reichweite über die reinen Streamingzahlen hinaus festigt.

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Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

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Instagram / blumengartenofficial Produzent Sammy und Sänger Ryan des Musik-Duos Blumengarten, Januar 2026.

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Getty Images Shirin David bei den Bambi-Awards im Jahr 2024

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