Ohne Shirin David: Neue "Gut genug"-Version veröffentlicht

KitschKrieg und Blumengarten haben eine neue Version ihres Hits "Gut genug" veröffentlicht – diesmal ohne Shirin David (31). Die sogenannte "From The Block Performance" erschien auf dem YouTube-Kanal "4 Shooters Only", der rund 1,4 Millionen Follower zählt. Das Video kommt bewusst schlicht daher: keine aufwendige Inszenierung, keine Effekte, nur ein minimalistisches Schwarz-Weiß-Setting, das die Musik in den Vordergrund rückt. Trotz des Soloauftritts ohne die Sängerin gibt es im Clip einen ausdrücklichen Gruß an sie: "Shoutout an Shirin David."

Die Reaktionen in den Kommentaren fallen eindeutig aus. Viele Fans feiern diese Version besonders enthusiastisch. "Ohne Shirin David ist das Lied so ein Banger" oder "Finally, we're not gonna skip watching the whole video!" – auf Deutsch: "Endlich werden wir uns das ganze Video ansehen und nichts überspringen!" – lauten einige der meistgeliebten Kommentare. Auch international ist die Begeisterung groß: "Die ganze Welt hat danach gefragt und ihr habt geliefert", schreibt ein User. Für manche ist die neue Performance inzwischen die bevorzugte Variante – einer kommentiert schlicht: "Das ist die neue offizielle Version". Ein weiterer hebt hervor: "0:47 Die Musik endet hier dann nicht diesmal!" – der Moment, an dem in der Originalversion Shirins Gastpart beginnt.

Auffällig ist, dass Shirin sich trotz des enormen Erfolgs des Songs bislang öffentlich kaum dazu geäußert hat. Das Original von "Gut genug" hat in kurzer Zeit bereits 40 Millionen Spotify-Streams und 25 Millionen YouTube-Aufrufe angesammelt. Der Track schaffte es zudem in die Billboard Global 200, wo er auf Platz 129 einstieg – und damit in einer Reihe mit internationalen Stars wie The Weeknd (36) und Ariana Grande (33) landete.

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Instagram / blumengartenofficial Produzent Sammy und Sänger Ryan des Musik-Duos Blumengarten, Januar 2026.

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Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

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Instagram / shirindavid Shirin David bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern in der Münchner Zenithhalle 2025