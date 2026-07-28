Jugendwort des Jahres: Susanne Daubner trällert viralen Song

ARD-Liebling Susanne Daubner (65) sorgt mit einem ungewöhnlichen Auftritt für Begeisterung im Netz: Die "Tagesschau"-Moderatorin stellt auf Instagram die Kandidaten für das Jugendwort 2026 vor und stimmt dafür kurzerhand einen viralen Song an. Vor laufender Kamera singt Susanne die Zeile "Du bist gut genuuuug" und parodiert damit den Hit des Produzentenduos Kitschkrieg mit Blumengarten und Shirin David (31). Das Video verbreitet sich rasant und wird innerhalb kurzer Zeit zum Internet-Hit. Zahlreiche Nutzer feiern die spontane Gesangseinlage der 65-Jährigen, obwohl – oder gerade weil – nicht jeder Ton perfekt sitzt und die sonst so seriöse Nachrichtensprecherin eine besonders lockere Seite an sich zeigt.

Anlass des Clips ist die alljährliche Wahl zum deutschen Jugendwort des Jahres, die vom Langenscheidt-Verlag organisiert wird. Susanne präsentiert darin die Top 10 der diesjährigen Jury-Favoriten, darunter Begriffe wie "Rizz", "Side-Eye" und "NPC". Unter dem Post sammeln sich hunderte Kommentare, in denen User ihre Begeisterung ausdrücken: "Ich werde diese Frau niemals nicht lieben", schreibt etwa ein Fan auf Instagram, ein anderer kommentiert: "Wie sympathisch willst du sein?" und auch das simple "Legendär!" taucht immer wieder auf. Viele feiern Susanne für ihren Mut zur Selbstironie und sehen in dem Clip schon das nächste Meme.

Dass Susanne Daubner bei diesem Format mitmacht, hat inzwischen fast schon Tradition. Die beliebte Moderatorin zeigt rund um die Jugendwort-Wahl regelmäßig, dass sie auch abseits des ernsten Nachrichtentons Spaß versteht. Gerade dieser Kontrast zwischen ihrer bekannten Rolle in der "Tagesschau" und solchen lockeren Social-Media-Auftritten sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit. Statt nur Begriffe vorzutragen, setzt die Sprecherin der "Tagesschau" auf Mimik, Timing und Selbstironie. So wird aus einer einfachen Vorstellung der nominierten Wörter Jahr für Jahr ein eigener kleiner Netzmoment.

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Galuschka, Horst Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

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Getty Images Moderatorin Susanne Daubner, 2012

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Imago Susanne Daubner zu Gast in der NDR Talk Show in Hamburg am 14.03.2025