So heißt Christina Haacks Chat mit ihrem Ex und neuem Freund

Christina Haack (42) gewährt ihren Fans einen selten privaten Einblick in ihren Alltag als Patchwork-Mama: Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt einen Screenshot aus einem Gruppenchat mit ihrem Freund Christopher Larocca, ihrem Ex-Mann Tarek El Moussa (44) und dessen Frau Heather. In der Unterhaltung ist nicht nur der ungewöhnliche Chatname zu sehen, sondern auch ein Schnappschuss von einem gemeinsamen Abend der beiden Männer. "Dass mein Freund und Heathers Mann einen Männerabend 'offline' veranstalten würden, stand nicht auf meiner Bingo-Karte", schrieb Christina in der Bildunterschrift.

Der Screenshot zeigt Chris ausgelassen lächelnd neben Tarek, der einen Billardqueue in die Kamera hält. Über dem Bild blendet Christina den Chatnamen ein: Die Vier nennen ihre Gruppe "Double Trouble" – dazu passend ist als Gruppenfoto ein schicker Abendlook der ganzen Truppe hinterlegt. Laut People ist es kein Einzelfall, dass sich das Quartett privat trifft: Christina, ihr Ex und seine Frau sowie der Unternehmer Chris unternehmen immer wieder gemeinsame Ausflüge, verbringen Zeit mit den Kindern und waren sogar schon zusammen im Urlaub. Christina hat schon früher erzählt, dass sie mit Tarek und Heather, mit denen sie auch für die HGTV-Show "The Flip Off" vor der Kamera steht, besonders gerne auf Doppeldates geht und sie dabei ihr "Lieblingspaar" für gemeinsame Abende nennt.

Christina und Tarek hatten 2009 geheiratet und wurden mit "Flip or Flop" zu einem der bekanntesten TV-Immobilienpaare der USA, bevor ihre Ehe 2016 in die Brüche ging und die Scheidung 2018 offiziell wurde. Die beiden haben zusammen Tochter Taylor und Sohn Brayden, zusätzlich ist Christina Mutter von Sohn Hudson aus ihrer zweiten Ehe mit Ant Anstead (47). In einem Interview mit People erklärte die Immobilienexpertin, dass ihre entspannte Patchwork-Situation hart erarbeitet ist: "Es braucht wirklich alle in einer Co-Parenting-Situation, die wollen, dass es funktioniert", sagte sie und betonte, dass aktuell vier Menschen daran beteiligt seien – sie selbst, ihr Freund Chris, Tarek und Heather. Alle würden sich anstrengen, gut miteinander klarzukommen, um den Alltag mit den Kindern so harmonisch wie möglich zu gestalten.

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Instagram / christinahaack Tarek El Moussa, Heather, Christina Haack und Christopher Larocca, April 2025

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Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Christopher, März 2025

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Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek und Heather El Moussa, mit Christina Haack und Christopher Larocca, April 2025