17.000 Euro im Monat: Christina Haacks Luxusfarm vermietet

Christina Haack (42) bietet ihr Farmhaus im US-Bundesstaat Tennessee ab sofort zur Miete an – und das für stolze 20.000 Dollar [ca. 17.000 Euro] im Monat. Das weitläufige Anwesen im Leipers Fork-Viertel von Franklin wurde laut Immobilienunterlagen, die unter anderem People vorliegen, am 9. Juni auf dem Mietmarkt gelistet. Das rund 465 Quadratmeter große Haus verfügt über sechs Schlafzimmer, sechs Bäder und liegt auf einer Fläche von knapp zehn Hektar. Die Immobilie ist möbliert und wartet mit einer beeindruckenden Ausstattung auf: Dreifachgarage, überdachte Veranda, Kamin, Pool, Whirlpool, Sauna und sogar eine Scheune mit eingezäunten Tierbereichen gehören dazu.

Das Farmhaus ist kein gewöhnliches Mietobjekt – es war der Star von Christina Haacks HGTV-Show "Christina in the Country" und wurde auch zum Brennpunkt ihres erbitterten Scheidungsstreits mit Ex-Mann Josh Hall. Dieser hatte das Haus nach der Trennung noch eine Weile bewohnt, wie ein Insider gegenüber People bestätigte. Eine gerichtliche Vereinbarung aus dem September 2024 erlaubte ihm, dort zu wohnen, solange das Objekt nicht vermietet wird. Josh reichte im Juli 2024 die Scheidung ein, die im August 2025 von einem kalifornischen Gericht abgeschlossen wurde. Seitdem gehört das Farmhaus allein ihr.

Die Dreifach-Mama hatte das Farmhaus bereits vor der Ehe mit Josh gekauft und baute es zum Herzstück ihres Country-Lebens aus, das ihre Fans in "Christina in the Country" verfolgen konnten. Während sie mit ihrem ersten Ehemann Tarek El Moussa (44) und seiner Frau Heather Rae aktuell für die HGTV-Show "The Flip Off" vor der Kamera steht, pendelt Christina privat vor allem zwischen ihrem Newport-Beach-Anwesen in Kalifornien und dem ländlichen Rückzugsort in Tennessee, der nun zur Mietadresse wird. In Newport Beach lebt sie mit ihren drei Kindern Taylor, Brayden und Hudson, die sie aus ihren Ehen mit Tarek und Ant Anstead (47) mit in ihr Patchworkleben bringt. Seit Herbst 2024 ist die Immobilienexpertin mit Chris Larocca liiert und zeigt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Familien- und Countryleben – das berühmte Farmhaus in Franklin dürfte dabei auch als Mietobjekt ein spannender Teil ihrer Geschichte bleiben.

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Instagram / thechristinahall Christina Haack, TV-Bekanntheit

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Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

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Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Christopher, März 2025