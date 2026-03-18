Christina Haack nimmt sich Zeit: Kein Eiltempo bei Hochzeit

Christina Haack (42) hat nach drei gescheiterten Ehen keine Eile, ein viertes Mal vor den Traualtar zu treten. Die Reality-TV-Bekanntheit genießt ihre Beziehung mit Christopher Larocca, mit dem sie seit mehr als einem Jahr zusammen ist, ganz ohne Druck. "Wir haben es nicht eilig und wir nehmen alles Tag für Tag, was schön ist", verriet die 42-Jährige gegenüber E! News. Sie schätze besonders, wie entspannt und unkompliziert alles gerade sei. Christopher habe seine eigene Karriere, arbeite viel und müsse oft reisen. "Es ist einfach schön, mit jemandem zusammen zu sein, der die Dynamik von harter Arbeit und Motivation versteht", erklärte sie weiter.

Besonders wertvoll sei für Christina, dass Christopher selbst Vater einer Tochter mit seiner Ex-Frau ist und daher genau wisse, wie Co-Parenting funktioniert. "Er versteht, wie das aussieht, und macht mir das alles viel leichter", so die dreifache Mutter. Sie beschrieb ihren Partner als sehr angenehmen und sicheren Mann, der freundlich zu allen sei. "Es sind diese Sicherheit und Freundlichkeit, die ihn zu einem großartigen Partner machen", schwärmte Christina. Zudem komme er sehr gut mit allen in der Patchworkfamilie zurecht, was für sie ein wichtiger Punkt sei.

Christina ist Mutter von drei Kindern aus früheren Beziehungen: Taylor und Brayden stammen aus ihrer Ehe mit Tarek El Moussa (44), Hudson aus der Beziehung mit Ant Anstead (46). Vor Christopher war sie außerdem mit Joshua Hall verheiratet. Das Geheimnis ihres funktionierenden Co-Parenting-Modells liege darin, immer die Kinder an erste Stelle zu setzen, erklärte sie. "Sie sind das Wichtigste. Und der Rest ist wirklich zweitrangig im Vergleich dazu, dass die Kinder glücklich und zufrieden sind." Wie gut die Dynamik mit ihrem Ex-Mann Tarek und dessen Frau Heather Rae El Moussa (38) funktioniert, zeigen sie aktuell auch in der HGTV-Show "The Flip Off". "Es macht Spaß, und wir haben einfach eine wirklich gute Zeit", sagte Christina über die Zusammenarbeit. "Wir haben eine tolle Dynamik, und vor allem lachen wir immer." Die Serie geht bald in die zweite Staffel.

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Instagram / christinahaack Christina Haack mit ihrem Freund Christopher Larocca

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Instagram / thechristinahall Christina Haack, TV-Bekanntheit

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Instagram / therealtarekelmoussa Christina Haack, Brayden, Tarek El Moussa und Heather Rae El Moussa im August 2025