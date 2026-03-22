Kommt eine weitere Hochzeit für Christina Haack infrage?

Christina Haack (42) und ihr Freund Christopher LaRocca zeigten sich gemeinsam auf dem roten Teppich bei der Veranstaltung zu HGTVs "Bachelor Mansion Makeover" in Los Angeles. Die 42-Jährige schwärmte dort am Donnerstag gegenüber Us Weekly von ihrem Partner und betonte, wie glücklich sie in ihrer aktuellen Beziehung ist. "Chris ist immer sehr unterstützend", erklärte der Realitystar. "Er ist einfach ein netter, unkomplizierter Mann, mit dem man gut zusammen sein kann, und ich liebe es, ihn hier bei mir zu haben." Das Paar ist seit Januar 2025 zusammen, nachdem sich Christina im Juli 2024 von ihrem Ex-Ehemann Joshua Hall getrennt hatte. Die Scheidung wurde im Mai 2025 abgeschlossen.

Trotz ihrer romantischen Beziehung mit Christopher stehen Heiratspläne für die Fernsehpersönlichkeit aktuell nicht auf dem Programm. "Heiraten steht momentan einfach nicht auf meinem Radar", stellte Christina klar. Bereits im Januar hatte sie erklärt, dass sie zwar die Liebe liebe und wahrscheinlich irgendwann wieder heiraten werde, aber nicht in absehbarer Zeit. Falls sie noch einmal den Schritt vor den Traualtar wagen sollte, müsste sie mindestens fünf Jahre verlobt sein, bevor sie sich erneut das Jawort geben würde.

Christina war von 2006 bis 2016 mit Tarek El Moussa (44) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat, und von 2018 bis 2020 mit Ant Anstead (46), mit dem sie Sohn Hudson großzieht. Statt über Hochzeitspläne nachzudenken, konzentriert sich die HGTV-Bekanntheit derzeit voll auf ihre Karriere. Neben den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "The Flip Off" mit Tarek und dessen Frau Heather Rae El Moussa (38) wirkte sie auch als Jurorin bei "Bachelor Mansion Takeover" mit. An der Seite von Tayshia Adams und Tyler Cameron (33) bewertete sie die Renovierungsarbeiten der Kandidaten im berühmten Bachelor-Anwesen. "Ich habe versucht, eine faire Jurorin zu sein, da ich selbst auf der anderen Seite gestanden habe und weiß, mit welch niedrigen Budgets sie arbeiten mussten", verriet Christina über ihre Erfahrung in der Show.

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Instagram / thechristinahall Christina Haack, TV-Bekanntheit

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Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Christopher, März 2025

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Instagram / christinahaack Christina Haack mit ihrem Partner Chris bei ihrem ersten Date