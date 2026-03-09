Christina Haack genießt Strandromantik mit neuem Freund

Christina Haack (42) macht dieser Tage keinen Hehl daraus, wie glücklich sie ist. Die HGTV-Bekanntheit teilte am Samstag (7. März) auf Instagram einen neuen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Freund Christopher Larocca zeigt – strahlend, entspannt und sichtlich verliebt. Die 42-Jährige trug dabei ein elegantes schwarzes Top und eine übergroße Sonnenbrille, während sie liebevoll ihre Hand um den Arm ihres Freundes legte. Ihre Bildunterschrift hielt sie dabei bewusst schlicht: "Wunderschöner Newport Beach." Ein Foto, das keine großen Worte braucht, um eine Geschichte zu erzählen.

Die Beziehung zwischen Christina und Christopher wurde Ende 2024 öffentlich bekannt – zu einem Zeitpunkt, an dem beide noch gar nicht bereit für einen großen Auftritt waren. Christopher erinnerte sich in einem Interview bei SiriusXM's Radio Andy an die ersten Stunden nach dem Outing durch die Medien: "Ich hatte Paparazzi, die mich anriefen. Ich hatte Reporter, die mich anriefen. Ich hatte an diesem Tag eine Menge zu tun und das Letzte, was ich tun wollte, war ein Kaffee-Treffen in Beverly Hills in einem Kleidergeschäft." Erst rund einen Monat später entschieden sich die beiden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – und gingen offiziell auf Instagram an die Öffentlichkeit. Das Foto auf einem Privatjet, Champagnergläser in der Hand, setzte dabei optisch den Ton für das, was folgen sollte. "Manche Flüge müssen unbedingt gepostet werden", schrieb Christina dazu.

Nach drei gescheiterten Ehen – mit Tarek El Moussa (44), Ant Anstead (46) und zuletzt Josh Hall – zog die dreifache Mutter eine ehrliche Bilanz über sich selbst, die sie in einem ausführlichen Statement mit ihren Followern teilte. Darin sprach sie offen über Scham, Selbstreflexion und Neuanfang: "Die größte Schlacht war die Peinlichkeit. Peinlichkeit darüber, mir selbst erlaubt zu haben, auf bestimmte Weise behandelt zu werden, und drei gescheiterte Ehen zu haben – glaubt mir, das tut weh und lässt mich manchmal immer noch zusammenzucken." Mit Hilfe eines Lifecoachs habe sie gelernt, sich selbst zu vergeben und Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen. Heute betont sie, wie wichtig ihr ihre Kinder, ihr enges Umfeld und ein ruhigeres, bewusstes Leben sind: Nur noch Menschen, die glücklich und motiviert sind und ihr wirklich Gutes wollen, hätten Platz in ihrem Alltag, betont sie – und genau dieses neue Kapitel scheint sie nun sichtbar am Strand von Newport Beach zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / christinahaack Christina Haack und Christopher Larocca am Strand

Anzeige Anzeige

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Partner Christopher Larocca, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christinahaack Christina haack mit ihren Söhnen, September 2024