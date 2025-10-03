Nach drittem Ehe-Aus: Christina Haack ist dankbar für Fehler

Christina Haack hat zum ersten Mal über ihre dritte Scheidung gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin, die sich im vergangenen Jahr von Joshua Hall trennte, betonte, dass sie die Veränderung in ihrem Leben nicht als Neustart empfinde, sondern vielmehr als eine Phase, in der sie ihr eigenes Schicksal aktiv in die Hand nehme. "Es fühlt sich wie ein frischer Start an, und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, selbst die Kontrolle über mein Leben zu haben", erklärte die 42-Jährige im Gespräch mit dem Magazin People. Unterstützt wird sie in dieser turbulenten Phase ihres Lebens von ihren ehemaligen Ehemännern Tarek El Moussa (44) und Ant Anstead (46), genauso wie von Tareks Ehefrau Heather Rae und ihrem neuen Partner Chris Larocca, den sie seit einem Jahr datet.

Die Beziehung zu Josh war über einen langen Zeitraum angespannt, was auch während der Dreharbeiten zu "The Flip Off" deutlich wurde. Noch während ihrer Ehe ahnte Christina nach eigenen Aussagen, dass es schwierig werden würde, gemeinsam für die Show zu filmen. Dass die Trennung so öffentlich gemacht wurde, fiel ihr nicht leicht, eröffnete jedoch die Chance, alte Konflikte endgültig hinter sich zu lassen. Christina zeigte sich gegenüber People einsichtig und reflektierte über ihre Fehler aus der Vergangenheit: "Ich lerne immer noch. Ich bin noch in der Entwicklung. Und ich bin dankbar für meine Fehler", verriet sie.

Mit ihrem ersten Exmann Tarek und seiner Frau Heather pflegt Christina inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis, das in gemeinsamen Abendessen und sogar Urlaubsreisen mündet. Christinas Fokus liegt aktuell auf ihren drei Kindern, denen sie durch harmonisches Co-Parenting ein stabiles Umfeld schaffen will. Nach dem Ende ihrer dritten Ehe setzt Christina in ihrer derzeitigen Beziehung mit Chris auf eine langsamere Annäherung und betonte, dass Heirat oder gemeinsame Kinder derzeit kein Thema seien: "Wir nehmen uns Zeit, haben keine Eile und leben einfach unser Leben."

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

Getty Images Tarek El Moussa und Christina Haack im Dezember 2014

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Christopher, März 2025