Christina Haack trifft Ex Ant Anstead für Sohn Hudson wieder

Christina Haack (42) und Ant Anstead (46) haben sich nach langer Zeit wieder zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt – und das aus einem rührenden Anlass. Am vergangenen Donnerstag trafen sich die Reality-Bekannte und der Moderator in Kalifornien, um gemeinsam den Schulauftritt ihres sechsjährigen Sohnes Hudson zu erleben. Das Wiedersehen fand im Rahmen der Weihnachtsaufführung in Hudsons Schule statt. Beide veröffentlichten anschließend Schnappschüsse vom Familienmoment auf Instagram.

Auf den veröffentlichten Schnappschüssen sind unter anderem alle drei zusammen zu sehen. Während Hudson in den Armen seiner Eltern freudig in die Kamera schaut, posieren Ant und Christina stolz neben ihm. Auf weiteren Bildern ist der Junge allein in Aktion festgehalten. "Ah Mann! Diese Jahreszeit ist einfach die beste! Hudzo und seine Klassenkameraden haben heute Morgen bei ihrer Weihnachtsaufführung mit Lebkuchenmännchen alle umgehauen! Er hat gesungen und erzählt wie ein Profi! So süß! Gut gemacht, ganze Klasse!", kommentiert der "Drew's Dream Car"-Star seinen Beitrag.

Schon im Frühjahr hatten beide nach Jahren, in denen sie nur zur geteilten Erziehung kommunizierten, wieder öffentlich miteinander interagiert. Damals zeigte Ant sich als Gastjuror in Christinas HGTV-Format, woraufhin sie laut People erklärte: "Er gab mir eine riesige Umarmung. Wir hatten uns seit Jahren nicht umarmt." Nach einem langen Gespräch beschlossen sie, "alle Probleme beiseitezulegen" und als Co-Eltern gut zusammenzuarbeiten. Seitdem kam es immer wieder zu weiteren gemeinsamen Familienmomenten, etwa Hudsons sechster Geburtstag im September, den Ant als "goldenen Tag" feierte.

Instagram / ant_anstead Christina Haack und Ant Anstead mit ihrem gemeinsamen Sohn Hudson

Instagram / ant_anstead Hudson, Sohn von Christina Haack und Ant Anstead

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Christina Haack mit Sohn Hudson, September 2025