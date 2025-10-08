Christina Haack feiert ein Jahr Liebe mit ihrem Freund Chris

Christina Haack (42) hat einen besonderen Meilenstein in ihrer Beziehung gefeiert: Seit einem Jahr ist sie mit ihrem Freund Chris Larocca zusammen. Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star ein gemeinsames Foto aus der Anfangszeit ihrer Romanze und schrieb eine warme Botschaft an Chris. "Danke, Chris, dass du mich immer wieder datest, mich verwöhnst und mir wahren Respekt zeigst", schwärmte sie. Ihre Beziehung sei geprägt von Wachstum, Kommunikation und auch kleineren Streitigkeiten, die jedoch immer wieder beigelegt werden. Kennengelernt hatten sich die beiden in einem Restaurant in Newport Beach, als ihre Wege durch einen Freundesgruppenausflug zufällig kreuzten.

Über die Entwicklung ihrer Beziehung verriet Christina, dass Chris sie in der frühen Phase des Kennenlernens auf eine Reise nach Italien einlud. Dieser gemeinsame Urlaub im Herbst erwies sich als entscheidender Moment: "Es war eine unglaubliche Woche, und wir haben uns wirklich kennengelernt", erzählte sie gegenüber People. Obwohl die Bekanntgabe ihrer Beziehung erst im Januar dieses Jahres folgte, hatten die beiden ihre romantischen Anfänge monatelang privat gehalten. Sie genoss die Möglichkeit, die Verliebtheit zuerst in Ruhe zu erleben, bevor die Öffentlichkeit involviert war. Seitdem haben sie wichtige Schritte zusammen gemeistert und ein harmonisches Miteinander aufgebaut.

Für Christina bedeutet diese neue Partnerschaft ein weiterer Wendepunkt nach einer Reihe bewegter Jahre. Nach ihrer Scheidung von ihrem dritten Ehemann Joshua Hall betonte sie, wie dankbar sie dafür sei, aus Fehlern gelernt zu haben und neue Perspektiven zu gewinnen. Chris spielt in dieser Entwicklung eine bedeutende Rolle, ebenso wie die Unterstützung durch ihre Familie und Freundeskreise. Der Unternehmer aus Long Island wird von Christina als authentisch und bodenständig beschrieben – Eigenschaften, die in ihrer glamourösen Welt oft eine Seltenheit seien. Obwohl die Zukunft viel verspricht, lehnt das Paar aktuell eine Hochzeitsplanung ab und genießt das Hier und Jetzt.

Instagram / christinahaack Christina Haack mit ihrem Partner Chris bei ihrem ersten Date

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Christopher, März 2025

Instagram / christinahaack Christina haack mit ihren Söhnen, September 2024