Tarek schwärmt von Ex und Ehefrau als größtes Geschenk

Mit einem ungewöhnlichen Liebesbekenntnis hat Reality-TV-Star Tarek El Moussa (44) am Montag für Aufsehen gesorgt. In einem Instagram-Reel widmete der Immobilieninvestor einen herzlichen Post zwei ganz besonderen Frauen: seiner Ex-Frau Christina Haack (42) und seiner aktuellen Ehefrau Heather Rae El Moussa (38). In dem Video sind die drei gemeinsam beim Lachen und Schäkern zu sehen – bei einem gemeinsamen Auftritt in "The Jennifer Hudson Show" sowie auf dem Set ihrer gemeinsamen HGTV-Show "The Flip Off". Im Video schrieb Tarek: "Das größte Geschenk, das ich je bekommen konnte, sind zwei Frauen, die an meine Vision geglaubt und sie mit mir aufgebaut haben." In der Bildunterschrift schrieb er augenzwinkernd: "Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ich einen guten Geschmack bei Frauen habe."

Der Post erntete jede Menge positive Reaktionen – auch Christina selbst drückte auf "Gefällt mir". Nutzer feierten die ungewöhnliche Dynamik des Trios in den Kommentaren. So schrieb ein Fan: "Amen. Ja, das stimmt, und sie ergänzen einen großartigen und gutaussehenden Mann! Ihr seid alle gesegnet, einander zu haben." Ein anderer kommentierte: "Sie sind beide gleichermaßen wunderschön und wunderbar. Ich habe noch nie eine solche Beziehung gesehen, aber offensichtlich seid ihr alle Gewinner dafür, dass ihr es zum Funktionieren bringt." Tarek und Christina, die in den vergangenen Jahren vor allem mit ihrem turbulenten Liebesleben Schlagzeilen machte, ziehen gemeinsam die Kinder Taylor und Brayden groß, während Heather und Tarek ihren dreijährigen Sohn Tristan erziehen.

Tarek und Christina lernten sich 2005 kennen und heirateten 2009. Gemeinsam bauten sie ihr Hausumbau-Geschäft auf, das als erfolgreiche HGTV-Show "Flip or Flop" zum Publikumsliebling avancierte, der von 2013 bis 2022 lief. Nach ihrer Scheidung, die 2018 offiziell wurde, war das Verhältnis der beiden lange angespannt. Wie sie beide öffentlich erklärten, half ihnen die Zeit dabei, ihre Differenzen zu überwinden – vor allem zum Wohl der gemeinsamen Kinder. Im Oktober 2021 heiratete Tarek dann Heather. Dass die erste Begegnung zwischen Heather und Christina alles andere als glamourös war, verriet Christina erst kürzlich in einem "Get Ready"-Video auf Heathers YouTube-Kanal: Tarek habe Heather einfach mitgebracht, ohne Christina vorher davon zu informieren – ausgerechnet als sie hochschwanger war. "Er hat das mit Absicht gemacht", war Heather überzeugt, und Christina stimmte ihr zu: "Oh, total."

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Instagram / therealtarekelmoussa Christina Haack, Brayden, Tarek El Moussa und Heather Rae El Moussa im August 2025

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Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae El Moussa, Tarek El Moussa und seine Kids

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Getty Images Tarek El Moussa und Christina Haack im Dezember 2014