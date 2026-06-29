Von Partnerin verscheucht: Lily Phillips kassiert Abfuhr

Bei einem Boxkampf zwischen Tommy Fury (27) und Eddie Hall hat Lily Phillips (24) eine unangenehme Begegnung erlebt, die in einem viralen Video festgehalten wurde und inzwischen das Netz beschäftigt. Der Social-Media-Star wollte beim Event ein Selfie mit Fußballprofi Phil Foden (26) schießen – doch bevor sie ihre Bitte zu Ende sprechen konnte, wurde sie von Rebecca Cooke, der Freundin des Manchester-City-Spielers, abgewiesen. Laut eigener Aussage fühlte sie sich bei dem Vorfall behandelt wie "ein Stück Dreck an einem Schuh". Auf TikTok meldet sich Lily nun zu Wort und schilderte ihre Sicht der Dinge.

In ihrem Video erklärt Lily, dass sie als Fan lediglich um ein Foto gebeten habe und gar nicht gewusst hätte, dass Phil seine Partnerin dabei hatte. "Beim Boxen sitzt man meistens neben zufälligen Leuten", so die Content-Creatorin. Sie betont, dass es völlig in Ordnung sei, wenn jemand kein Foto mit ihr machen möchte – die Art und Weise habe sie jedoch gestört. "Ich denke, ein einfaches 'Nein danke, nicht heute' hätte auch gereicht", sagt sie. Die Reaktionen der Nutzer im Netz sind gespalten: Während einige Rebecca verteidigen und schreiben, sie habe schlicht ihre Familie beschützt, stellen sich andere auf Lilys Seite und sehen keinen Grund für eine so schroffe Abweisung.

Lily Phillips ist für ihre provokanten Aktionen auf OnlyFans bekannt und bewegte sich an dem Abend durch die gesamte Arena, um Fotos mit verschiedenen Prominenten zu machen. Auch Realitystar Molly-Mae Hague (27), die zuletzt ihren zweiten Sohn Midas zur Welt gebracht hatte, sprach sie an. Phil Fodens Freundin Rebecca ist bereits seit Schulzeiten mit dem Fußballer zusammen, das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2024

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Facebook / Phil Foden Phil Foden und Rebecca Cooke mit zwei ihrer drei Kinder

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, OnlyFans-Model

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