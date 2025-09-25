Lily Phillips enthüllt Beauty-OPs im Wert von 51.000 Euro

Lily Phillips (24) hat keine Geheimnisse vor ihren Fans. In einem neuen YouTube-Video sprach die Influencerin nun offen über ihre Schönheitsoperationen. Insgesamt investierte sie rund 51.000 Euro in diverse Eingriffe, die sie seit 2021 vornehmen ließ. Den Anfang machte eine Schamlippenkorrektur, die sie als "beste Entscheidung meines Lebens" bezeichnete. Es folgten ein Kinnimplantat und eine Fettabsaugung für einen definierten Bauch. Letztere sei die schmerzhafteste Behandlung der Erotikdarstellerin gewesen. "Ich hatte ein wenig Schwierigkeiten mit der Genesung", gab Lily offen zu.

Zuletzt unterzog sich die Britin einem Brazilian Butt Lift, bei dem Fett aus den Beinen in das Gesäß injiziert wurde. Doch das Ergebnis war nicht ganz zu ihrer Zufriedenheit: "Es sieht einfach so aus, als hätte ich einen riesigen Hintern und kleine Beine. Ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass ich etwas weniger Fett hätte." Finanziell waren die OPs alle ähnlich schmerzhaft: Die Fettabsaugung kostete etwa 13.700 Euro, das BBL und das Kinnimplantat schlugen mit 16.000 Euro zu Buche. Am günstigsten war Lilys Lieblingseingriff: Die Labioplastie kostete 'nur' knapp 6.000 Euro.

Lily ist aufgrund ihrer sexuellen Inhalte sehr umstritten und schockiert die Öffentlichkeit immer wieder. Auch ihre Eltern sind von ihren Sex-Challenges alles andere als begeistert. "Wenn wir etwas tun könnten, um ihren Beruf zu ändern, würden wir es sofort machen. Es geht um die Erniedrigung und ihre Sicherheit. Wenn es ums Geld geht, würden wir unser Haus verkaufen. Du könntest alles haben, Lily, wenn du es jetzt aufgibst", flehte ihr Vater sie in einer BBC-Dokumentation an.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Model

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Erotikdarstellerin

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, August 2025

