Lokal gemietet: Drake datet OnlyFans-Model Lily Phillips

Drake (39) soll sein Herz an Lily Phillips (24) verloren haben – und zeigte das mit einer großen Geste. Die beiden lernten sich laut Insiderinformationen von The Sun auf einer Party kennen. Freunde stellten sie einander vor. Der Rapper soll sofort Feuer gefangen und Lily nach dem Event per Instagram geschrieben haben. Kurz darauf lud er sie in den VIP-Bereich seines Konzerts in der Utilita Arena ein. Nach der Show mietete er demnach ein ganzes italienisches Restaurant, um sie in privater Atmosphäre zu bewirten. Später zogen die beiden weiter ins Hotel, wo die Feier durch die Nacht ging. Seitdem stehen die zwei in engem Kontakt.

Der Informant schildert, wie aufmerksam der "Controlla"-Star sich gab. Drake habe Lily viele Fragen gestellt, echtes Interesse gezeigt und alles daran gesetzt, dass sie einen unvergesslichen Abend erlebt. "Er ging aufs Ganze, um sie zu beeindrucken. Es war wirklich romantisch", so die Quelle gegenüber dem Newsportal. Die Einladung in den exklusiven Bereich seiner Show im vergangenen Juli soll erst der Auftakt gewesen sein. Das gemietete Lokal wirkte wie ein stilles Versprechen: Kerzenschein, abgeschirmte Tische, ein Menü, das keine Wünsche offen ließ. Danach setzte sich das Treffen im Hotel fort, während die beiden weiter chatteten und die Verbindung ausbauten.

Dass Lily kein Kind von Traurigkeit ist, zeigte sie schon vor sieben Monaten mit einer spektakulären Aktion, die damals für internationale Schlagzeilen sorgte. Die Influencerin berichtete auf Instagram offen darüber, innerhalb von nur zwölf Stunden Sex mit 1.113 Männern gehabt zu haben – und fühlte sich danach erstaunlich gut. "Gestern war ich mit 1.113 Männern in nur zwölf Stunden zusammen. Und heute fühle ich mich erstaunlich gut. Ich meine, ich fühle mich schlapp, aber eigentlich habe ich zwölf Stunden lang Sport getrieben, also ergibt das irgendwie Sinn?", erklärte sie damals stolz ihren Fans.

Collage: Instagram / champagnepapi, Instagram / lilyphillip_s Collage: Drake und Lily Phillips

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Model