OnlyFans-Star Lily Phillips hat sich erneut taufen lassen

Lily Phillips (24) hat mit einer besonderen Entscheidung Aufmerksamkeit erregt: Die OnlyFans-Creatorin ließ sich erneut taufen. Kurz nach der Zeremonie sprach sie mit Us Weekly über die Gründe für diesen Schritt. "Ich denke, ich habe mich eine Zeit lang vom Glauben entfernt, und ich glaube, ich war auch zu einem großen Teil in Verleugnung. [...] Ich hatte meinen Glauben einige Zeit nicht praktiziert. Ich wollte einfach wieder getauft werden, um meine Beziehung zu Gott neu zu festigen", erklärte die Influencerin, die angab, nach einer schwierigen Phase im persönlichen Leben Trost im Glauben gefunden zu haben. Ihre Familie, die laut Lily seit jeher religiös geprägt ist, zeigte sich begeistert über ihren Entschluss. Ein enger Verwandter, der als Geistlicher tätig ist, war ebenfalls beteiligt und unterstützte sie dabei.

Lily gab an, dass sie plante, ihren Glauben künftig mehr in den Alltag zu integrieren, auch wenn sie durch ihre ständigen Reisen nicht regelmäßig Gottesdienste besuchen könne. Dennoch wolle sie vermehrt beten und Rituale abseits der Kirche pflegen. Auch mit anderen Erotik-Content-Creatorinnen möchte sie offen über ihren Glauben sprechen: "Das sollte ich auf jeden Fall machen, denn ich glaube, es gibt viele christliche Frauen in dieser Branche. Aber vielleicht wissen die Leute das nicht, oder sie fühlen sich nicht wohl, darüber zu reden, aus Angst vor Verurteilung."

Im Juli dieses Jahres hatte das Erotikmodel erstmals für Schlagzeilen gesorgt. Damals behauptete Lily in einem Instagram-Video, innerhalb von nur zwölf Stunden mit 1.113 Männern Sex gehabt zu haben. Sie sagte dazu: "Gestern war ich mit 1.113 Männern in nur zwölf Stunden zusammen. Und heute fühle ich mich erstaunlich gut. Ich meine, ich fühle mich schlapp, aber eigentlich habe ich zwölf Stunden lang Sport getrieben, also ergibt das irgendwie Sinn?" Mit ihrer Aktion übertraf Lily einen inoffiziellen Rekord und sorgte für heftige Diskussionen.

