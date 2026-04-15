Lily Phillips' Freund unterstützt Arbeit als Erotikmodel

Lily Phillips (24) ist frisch verliebt – und das, obwohl sie lange gar keine Beziehung angestrebt hat. In einem Instagram-Video spricht die Erotikdarstellerin offen über ihren neuen Freund und wie die beiden ihre Beziehung gestalten. Ihr Partner wisse genau, was ihr Job bedeutet, und stehe vollständig hinter ihr. "Er versteht einfach, dass das meine Leidenschaft ist. Ich liebe meinen Job so sehr, das ist nichts, was ich für irgendjemanden aufgeben würde – und er möchte nicht, dass ich es für ihn aufgebe", erklärt die OnlyFans-Creatorin in dem Video.

Dabei betont die Britin, dass ihre Beziehung privat ganz klassisch funktioniert: "Das ist kein Fetisch für ihn. Wir führen außerhalb meiner Arbeit eine monogame Beziehung, und er ist wirklich super unterstützend." Als Beispiel erzählt sie, dass er ihr nach einem Drehtag Schokolade mitgebracht und ihr eine Karte geschrieben habe. Lily habe ihm sogar angeboten, seinerseits andere Frauen zu treffen – doch er lehnte ab: "Er meinte einfach: 'Nein, das wäre seltsam. Warum sollte ich mit jemand anderem zusammen sein wollen?'" Vor dieser Beziehung hatte die Influencerin nach eigenen Angaben eigentlich damit abgeschlossen, überhaupt jemanden zu daten. "Es hat mich völlig aus dem Nichts getroffen", sagt sie.

Lily hatte ihren neuen Freund bereits im März erstmals angedeutet. Zu dem Zeitpunkt sprach sie auch über ihre Zukunftspläne – auf Instagram verriet sie auf eine Nutzerfrage hin, wo sie sich mit 50 sehe: "Hoffentlich im Ruhestand, ehrlich gesagt. Vielleicht noch einmal im Monat Content drehen, aber nicht oft. Ich würde sagen, verheiratet und mit Kindern in einem schönen großen Haus auf dem Land." Im vergangenen Jahr hatte Lily weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als sie innerhalb von zwölf Stunden mit über tausend Männern intim wurde.

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Model

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2025

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Juli 2025