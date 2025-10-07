Lily Phillips unter Schock: Fremder klopft um Mitternacht

Lily Phillips (24) erlebte kürzlich einen erschreckenden Vorfall. Ein Fremder, den sie wenige Stunden zuvor in einem Pub getroffen hatte, stand plötzlich um 0:30 Uhr vor ihrer Haustür in Cheshire. Die OnlyFans-Bekanntheit erklärte im Podcast "Just Between Us" mit Diana Vickers, dass der Mann unangemeldet vor ihrer Tür erschien und durch die Klingelkamera betonte, er wolle nur "Hallo" sagen. Lily berichtete, sie habe sofort ihren Bruder alarmiert, der sie eindringlich aufforderte, vorsichtig zu sein. Die späte Stunde und die spontane Aktion sorgten für große Besorgnis bei Lily und ihrer Familie.

Dass Fremde an ihrer Haustür auftauchen, ist für das Erotikmodel zwar nicht neu, doch bisher waren dies meist jüngere Fans, die tagsüber ein Foto machen oder Lily kennenlernen wollten. Dieser Vorfall hingegen wirkte auf sie "eigenartig und gefährlich", wie sie im Podcast erklärte. Ihr Bruder schlug daraufhin vor, den Mann öffentlich in den sozialen Medien zu benennen, um andere davon abzuhalten, ähnlich vorzugehen. Lily gab an, dass die meisten ihrer Interaktionen zwar positiv verliefen, solche nächtlichen Störungen jedoch ihre Vorsicht wachsen ließen. "Vielleicht muss ich in Zukunft einfach besser aufpassen", räumte sie ein.

Bereits zuvor hatten ihre Eltern Besorgnis über Lilys Berufswahl geäußert. In einer BBC-Dokumentation machten Emma und Lindsay deutlich, wie sehr sie unter dem Lebensstil ihrer Tochter litten. Sie boten sogar an, ihr Haus zu verkaufen, wenn Lily im Gegenzug mit ihrer Tätigkeit aufhören würde. "Es geht uns um ihre Sicherheit und die Erniedrigung", betonte ihr Vater in der Sendung. Trotz aller Sorgen der Familie zeigte sich die Content Creatorin damals unbeeindruckt und kündigte weitere umstrittene Projekte an.

