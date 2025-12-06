Lange Zehen: OnlyFans-Star Lily Phillips hat Selbstzweifel

Lily Phillips (24), bekannt als Erotikmodel auf OnlyFans, sprach kürzlich offen über ihre Unsicherheiten in Bezug auf ihren Körper. In einem Video, das über den Instagram-Account ihrer Kollegin Annie Knight veröffentlicht wurde, offenbart die 24-Jährige, dass sie mit ihren "langen Zehen" hadert. "Das ist die nächste Operation, die ich machen lassen möchte", erklärt Lily in dem Clip vom 3. Dezember. Sie sei überrascht gewesen, als sie erfahren hatte, dass eine solche OP möglich sei, wisse aber bereits seit Langem, dass sie etwas an ihren Füßen ändern möchte.

Schon im Herbst hatte Lily auf YouTube einen selten offenen Überblick über ihre Beauty-Eingriffe gegeben und gestand, dass diese nicht nur teuer, sondern oft auch nicht zufriedenstellend waren. Dort sprach sie über ihre Labioplastik aus dem Jahr 2021 – der chirurgische Eingriff an den Schamlippen habe sie umgerechnet fast 6.000 Euro gekostet. Ebenfalls erwähnte sie ein Kinnimplantat, das nach mehreren erfolglosen Filler-Runden schließlich satte 16.000 Euro verschlang. "Mein Kiefer war eine Zeit lang wie eingefroren", beschrieb sie die enorme Schwellung nach der OP. Aus demselben Jahr stammt auch eine Fettabsaugung mit Bauchkonturierung, für die sie etwa 13.500 Euro zahlte. Mit dem Ergebnis sei sie "ziemlich zufrieden", auch wenn sie an sich selbst kleine Unregelmäßigkeiten wahrnehme. Hinzu kam ein Brazilian Butt Lift, also eine Eigenfetteinspritzung in das Gesäß, für ungefähr 16.000 Euro – optisch sorge das in Kombination mit den schlankeren Beinen gelegentlich für unausgewogene Proportionen, gab sie zu.

Auch wenn sie sich öffentlich gerne sehr freizügig zeigt, behält Lily ihr Privatleben lieber für sich. Dazu gehört auch ihr Liebesleben, doch kürzlich machte sie im Interview mit Daily Mail eine Ausnahme. Dort erzählte sie, dass sie bislang nur eine Beziehung hatte und es sich seither schwierig gestaltet, den richtigen Partner zu finden. "Die meisten Menschen können mit dem, was ich beruflich mache, nicht umgehen", erklärte sie.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Model

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2025

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Pornodarstellerin

