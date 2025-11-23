Erotikmodel: Lily Phillips hatte bisher nur eine Beziehung

Lily Phillips (24) spricht offen über ihr Liebesleben – und wie sehr ihr Beruf es prägt. Bei einem Aufenthalt in Australien erklärte der Social-Media-Star im Gespräch mit Daily Mail, dass sie bislang nur eine einzige ernsthafte Beziehung hatte. Die ging in die Brüche, bevor sie an die Uni ging; der Name ihres Ex bleibt bis heute geheim. Auf die Frage, ob sie je wirklich verliebt war, antwortete Lily ungewohnt unsicher: "Ich weiß nicht, ob ich jemals verliebt war" und fügte hinzu: "Ich hatte nur den einen Freund." Die Creatorin ist für eine Auftrittsreihe mit Erotik-Kollegin Annie Knight im Land, bei der es – so Lily – um "Aufklärung" rund um Lust, Grenzen und Sicherheit gehen soll.

Hinter dem nüchternen Geständnis steht ein Alltag, der kaum Raum für eine klassische Partnerschaft lässt. Lily schildert straffe Drehtage, öffentlichen Druck und Millionen Blicke, die jede Entscheidung bewerten. "Die meisten Menschen können mit dem, was ich beruflich mache, nicht umgehen. Es ist schwer, etwas Echtes aufzubauen, wenn der eigene Job genau das ist, was die meisten Partner nicht akzeptieren würden", erklärte sie dem Blatt. Auch die heftig diskutierte Doku "I Slept With 100 Men in One Day" hängt der Britin nach: Darin wird der Moment gezeigt, in dem sie nach zunehmendem Druck am Set in Tränen ausbricht und von Dissoziation spricht. Heute ordnet sie ein, dass einige Männer ihre Grenzen überschritten hätten und versuchten, mehr Zeit zu erpressen – eine Erfahrung, die Vertrauen in romantischen Beziehungen nicht einfacher macht.

Vor einigen Monaten hatte Lily international für Schlagzeilen gesorgt. Damals sorgte die Erotik-Influencerin mit einer spektakulären Aktion auf Instagram für Aufsehen: Innerhalb von nur zwölf Stunden gab sie an, mit 1.113 Männern Sex gehabt zu haben und stellte damit einen neuen Rekord auf. "Gestern war ich mit 1.113 Männern in nur zwölf Stunden zusammen. Und heute fühle ich mich erstaunlich gut. Ich meine, ich fühle mich schlapp, aber eigentlich habe ich zwölf Stunden lang Sport getrieben, also ergibt das irgendwie Sinn?", erzählte sie begeistert im Netz.

Lily Phillips, Pornodarstellerin

Lily Phillips, 2025

Lily Phillips, Model