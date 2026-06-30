45 Jahre später: Didi Conn spricht über das "Grease"-Set

Mehr als 45 Jahre nach dem Erscheinen des Kultfilms "Grease" spricht Didi Conn über die unvergesslichen Dreharbeiten zu dem Musical aus dem Jahr 1978. Im exklusiven Interview mit dem Magazin People schwärmt die Schauspielerin davon, wie die Besetzung rund um John Travolta (72) und Olivia Newton-John (†73) am Set zusammengewachsen ist – und verrät dabei ein ungewöhnliches Geheimnis hinter der legendären Chemie der Darsteller. Demnach blieben alle Schauspieler auch abseits der Kamera in ihren Rollen und ließen sich von niemandem mit ihrem echten Namen ansprechen. "Niemand nannte mich Didi. Ich war Frenchy", erinnert sie sich, die im Film die Figur Frenchy verkörperte.

Dieser Ansatz habe laut der Schauspielerin dazu beigetragen, dass die Gemeinschaft der Pink Ladies und T-Birds sich wirklich wie eine echte Clique anfühlte. "Was passierte: Unsere Beziehung zueinander begann sich zu formen, und das war großartig", so Conn gegenüber People. "Es gab uns die Erlaubnis, diese verrückten Highschool-Kids zu sein, Spaß zu haben und alles, was dazugehört. Wir hatten einfach eine wunderbare Zeit." Die Freundschaften aus jener Zeit hätten bis heute Bestand, betont die Darstellerin: "Wenn wir am Ende sagen, dass wir immer zusammen sein werden – das stimmt wirklich. Wir sind alle noch immer Freunde."

Der Anlass für das Interview ist eine neue Zusammenarbeit von Conn mit der Beauty-Marke Laura Geller Beauty. In einer Retro-Kampagne bewirbt sie das Haar- und Brauenprodukt Full Root-ine Hair & Brow Concealing Cream + Powder – und das in Anspielung auf ihre ikonische "Beauty School Dropout"-Szene aus "Grease". In einer humorvollen "Beauty Service Announcement"-Produktion ruft sie Frauen dazu auf, teure Salonbesuche zugunsten einfacher Schönheitslösungen für zu Hause zu ersetzen.

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Getty Images Didi Conn im Januar 2019

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United Archives GmbH/ Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"

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Getty Images Didi Conn und Olivia Newton-John im August 2018