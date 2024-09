Olivia Newton-Johns Witwer glaubt nicht an eine neue Liebe

Olivia Newton-Johns (✝73) Witwer, John Easterling, hat in einem Interview mit People über seine Gefühle nach dem Tod der Sängerin gesprochen. Der Unternehmer, der von 2008 bis zu ihrem Tod im Jahr 2022 mit der "Grease"-Ikone verheiratet war, erklärte, dass er sich nicht vorstellen könne, eine neue Partnerin zu finden. "Olivia und ich hatten eine Liebe, die so groß und zeitlich unbegrenzt war, dass ich nicht glaube, dass so etwas noch einmal möglich ist", erklärte John. Noch immer fühle er sich ihr sehr nahe und spüre ihre Präsenz: "Ich bekomme Botschaften von Olivia, wenn ich in Peru an unseren besonderen Orten bin, und diese Botschaften lauten: 'Liebe das Leben, lebe das Leben. Das Leben ist sehr, sehr kostbar.'"

Besonders emotionale Momente erlebte der US-Amerikaner kürzlich auf dem gemeinsamen Ranch-Anwesen in Kalifornien, das aktuell zum Verkauf steht. Dort hörte er die neuveröffentlichte Single "My Dream" mit Olivias verloren geglaubter Aufnahme und fühlte ihre Anwesenheit unter dem Vollmond. Seit Olivias Tod hat sich John einem Herzensprojekt seiner verstorbenen Frau gewidmet: der Unterstützung von Krebspatienten und der Forschung mit der Olivia Newton-John Foundation. Die Ergebnisse der frühen Untersuchungen seien beeindruckend, berichtet der 72-Jährige.

John erinnert sich liebevoll an die vielen Jahre mit Olivia ohne "kleinliche" Auseinandersetzungen und betont, dass sie ihre Liebe immer als "etwas Größeres als sie selbst" erlebten. Während John mit der Trauer zu kämpfen hat, gibt ihm die Aussicht, sich eines Tages wieder mit Olivia zu vereinen, Kraft und Zuversicht. "Ich sehe und spüre ihre Anwesenheit die ganze Zeit und ich weiß, dass wir wieder vollständig vereint sein werden. Das gibt mir die Kraft und die Energie, wirklich weiterzumachen", betont er im Interview. Neben ihm hinterließ Olivia eine Tochter namens Chloe Lattanzi.

Instagram / therealonj John Easterling und Olivia Newton-John

Getty Images John Easterling und Olivia Newton-John im April 2014

