Mit "Grease"-Pic: John Travolta ehrt Olivia Newton-John (†)

John Travolta (68) und Olivia Newton-John (✝73) verband eine ganz besondere Freundschaft! Die Hollywoodstars spielten 1978 in dem Musical Grease das Filmtraumpaar Danny und Sandy. Das machte die beiden nicht nur weltberühmt, sondern auch zu sehr engen Freunden. Im August schockierte Olivias plötzlicher Tod nicht nur die Fans, sondern auch ihren langjährigen Weggefährten. Zu ihrem 74. Geburtstag erinnerte John jetzt an ihre besonderen Filmmomente!

In seiner Instagram-Story postete John ein Bild aus "Grease", auf dem er und Olivia sich als Danny und Sandy verliebt in die Augen schauen. "Happy Birthday, meine Olivia", schrieb der "Pulp Fiction"-Star schlicht darunter. Mit dem Bild gratuliert er seiner verstorbenen Freundin zum Geburtstag und sendet einen süßen Tribut an die Schauspielerin, denn am 26. September wäre die "Physical"-Interpretin 74 geworden.

Zu ihrem Geburtstag meldete sich jetzt auch Olivias Tochter Chloe Lattanzi (36) zu Wort und sendete eine rührende Botschaft: "Alles Gute zum Geburtstag, Mama-Bär", schrieb sie unter ein altes Video, das ihre Mutter in liebevollem Umgang mit Tigern zeigt. "Das ist, was du bist. Ein Naturmädchen mit dem größten Herzen [...] Ich liebe dich, Mama!"

United Archives GmbH/ Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"

Instagram / chloelattanziofficial Olivia Newton-John und ihre Tochter Chloe Lattanzi

