Didi Conn meint: Niemand am Set glaubte an "Grease"-Erfolg

Kaum ein Film hat Generationen so geprägt wie "Grease" - doch dass der Streifen aus dem Jahr 1978 ein solcher Kulthit werden würde, hat damals niemand am Set geahnt. Das verriet Didi Conn, die im Film die Pink Lady Frenchy spielte, jetzt gegenüber der Presseagentur Press Association. "Paramount wusste es nicht, und wir wussten es nicht, dass es ein solcher Erfolg werden würde. Wir wollten einfach nur, dass es weitergeht", erinnerte sich die Schauspielerin. Hintergrund ihrer Aussage ist ein Auftritt beim Event "Grease: The Immersive Movie Musical" in London, bei dem sie ihre Fans überraschte.

Dabei enthüllte Didi auch eine kuriose Anekdote über eine Szene, die damals gezielt eingefügt wurde, um eine Fortsetzung einzuleiten. In der finalen Karnevalszene bewarfen die Jungs im Film Coach Sid Caesar mit Torten, woraufhin er ihnen androhte: "Ich sehe euch in der Sommerschule." Damit sollte der Grundstein für einen zweiten Teil gelegt werden. Produzent Allan Carr versuchte daraufhin, bei Paramount grünes Licht für eine Fortsetzung zu bekommen - doch das Studio winkte ab und sah in dem Film lediglich einen kleinen Sommerfilm. Als "Grease" dann ein riesiger Hit wurde, wollte man John Travolta (72) und Olivia Newton-John (†73) für den Nachfolger zurückgewinnen, doch deren Kalender waren bereits voll. So erschien "Grease 2" im Jahr 1982 ohne die beiden Stars.

Heute blickt Didi mit großer Dankbarkeit auf ihre Rolle zurück. "Ich fühle mich sehr, sehr dankbar. Die Menschen identifizieren sich mit dem Film, und Familien schauen ihn gemeinsam und geben ihn weiter", sagte sie gegenüber der Press Association. Zum 50. Jahrestag des Films, der in zwei Jahren ansteht, plant die Schauspielerin ein besonderes Event: ein großes Singalong im Hollywood Bowl in Los Angeles, an dem möglichst viele Cast-Mitglieder teilnehmen sollen. Die Einnahmen möchte sie dabei guten Zwecken widmen - unter anderem der Olivia Newton-John Foundation Fund sowie die Jett Travolta (†16) Foundation sollen davon profitieren. "Das ist mein Plan, und ich arbeite daran, und ich komme näher", so Didi.

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Getty Images Didi Conn beim Photocall zur neuen Staffel von "Dancing on Ice" am Eislaufplatz des Natural History Museum in London, 2018

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PictureLux Olivia Newton-John und John Travolta, 2011

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Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"