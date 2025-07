Ozzy sorgt mit diesem TV-Moment bis heute für Lacher

In einer wiederentdeckten Folge der "Graham Norton Show" aus dem Jahr 2009 sorgte Ozzy Osbourne (✝76) jetzt erneut für Lacher, als er Olivia Newton-John (✝73) in eine peinliche Situation brachte. Während der Talkshow probierten Ozzy und seine Frau Sharon (72) ein von Olivia und deren damaligem Ehemann John Easterling entwickeltes Anti-Aging-Getränk namens "Zamu". Doch die Reaktion des Rockstars auf die braune Flüssigkeit war alles andere als schmeichelhaft. Nach einem skeptischen Schluck kommentierte Ozzy mit seiner typischen Direktheit: "Was für ein Schwachsinn." Damit sorgte er nicht nur für schallendes Gelächter im Publikum, sondern ließ auch Olivia sprachlos zurück – sie schien das abschätzige Urteil gar nicht richtig mitbekommen zu haben.

Die Szene zeigt nicht nur Ozzys berüchtigten Humor, sondern auch seinen Hang zur schonungslosen Offenheit, die zahlreiche seiner Auftritte prägte. Neben der Verkostung des Getränks plauderte er im Gespräch mit Gastgeber Graham Norton (62) laut Daily Mail auch offen über seine bewegte Vergangenheit. Mit gewohnt bissiger Selbstironie erzählte der Musiker von seiner wilden Jugend, den Hürden beim Führerschein und einer skurrilen Festnahme in den USA. In bester Plauderlaune begeisterte Ozzy das Studiopublikum – seine pointierten Erzählungen und kuriosen Anekdoten machten den Abend zu einem echten Highlight der Show.

Ozzy, der am 22. Juli 2025 im Kreis seiner Familie verstarb, hatte sich nur wenige Wochen zuvor bei einer emotionalen Abschiedsvorstellung mit Black Sabbath in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes Mal von seinen Fans verabschiedet. "Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle – danke von ganzem Herzen", sagte er seinen Fans in seinem Schlusswort. Mit diesem bewegenden Moment nahm der Rocker endgültig Abschied von der Bühne. In den vergangenen Jahren hatte der Musiker immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter auch seine Parkinson-Diagnose, die er 2020 öffentlich gemacht hatte. Seine Fans erinnern sich nun nicht nur an seine Musik, sondern auch an die zahlreichen witzigen Anekdoten, mit denen die Rocklegende bis zuletzt begeistern konnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John auf dem 58. Vina del Mar International Song Festival in Chile, Februar 2017.

Anzeige Anzeige