Olivia Newton-Johns Witwer John Easterling ist neu verliebt

John Easterling, der Witwer von Olivia Newton-John (✝73), ist angeblich wieder in einer Beziehung. Fast drei Jahre nach dem Tod der Sängerin wurde er in den letzten Monaten mehrfach mit der Geschäftsfrau Sarah Owen in Santa Ynez, Kalifornien, gesehen. Das berichtet The Daily Telegraph. Es wird vermutet, dass die beiden sich bei einer Silvesterveranstaltung im Dezember 2022 kennengelernt haben. Die 62-Jährige ist die Gründerin der US-amerikanischen Unternehmen StripHair und The Gentle Groomer, die Produkte für Haustiere herstellen. Auffällig: Die Unternehmerin ähnelt Olivia optisch stark, mit ähnlichen Gesichtszügen und einer leuchtenden Ausstrahlung.

Sarah war bereits einmal kurz verheiratet. 1989 gab sie dem Schauspieler James Woods das Jawort, doch die Ehe hielt nur vier Monate. Die exklusive Hochzeit im Greystone Mansion in Beverly Hills war ein glamouröses Event mit prominenten Gästen wie James Garner (✝86) und Robert Downey Junior (60). Neben ihrer geschäftlichen Karriere ist Sarah leidenschaftliche Reiterin und leitet eine Boutique für Pferdezubehör. John und Sarah scheinen ihre Zeit in Kalifornien zu genießen, nachdem der Witwer erst kürzlich sein Anwesen in Santa Ynez, das er mit Olivia geteilt hatte, zum Verkauf angeboten hatte.

Trotz der neuen Beziehung betonte John in der Vergangenheit immer wieder, wie groß seine Liebe zu Olivia ist. Gegenüber dem Magazin People behauptete er noch im Herbst vergangenen Jahres, dass er bezweifle, jemals wieder eine Liebe zu finden wie die mit seiner verstorbenen Frau. Die beiden waren 14 Jahre verheiratet, bis die Musikerin im August 2022 nach einem langen Kampf gegen Brustkrebs verstarb. Olivia, die weltweit durch "Grease" bekannt wurde, hinterließ nicht nur eine Karriere voller Erfolge, sondern auch ein Vermächtnis der Stärke und Lebensfreude.

Getty Images John Easterling und Olivia Newton-John im April 2014

Instagram / striphair Sarah Owen, Geschäftsfrau

Getty Images Olivia Newton-John im August 2014