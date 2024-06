Olivia Newton-Johns Witwer John verkauft ihre private Ranch

Vor rund zwei Jahren starb Olivia Newton-John (✝73) an den Folgen ihres Krebskampfes. Wie People jetzt berichtet, verkauft ihr Witwer nun die Ranch, auf der der verstorbene "Grease"-Star seine letzten Tage verbrachte. "Olivia und ich haben in unserem Haus in Florida und auf der Ranch in Kalifornien viele wunderbare Erinnerungen gesammelt. Die Botschaft, die immer wieder durchscheint, ist, das Leben zu lieben, das Leben zu leben und nie die guten Dinge zu vergessen, die es gibt", erklärt John Easterling im Interview mit dem Medium. Das mehr als 1,5 Hektar große Privatanwesen, das unter anderem über vier Schlafzimmer, fünf Bäder und ein Gästehaus verfügt, wolle er nun für umgerechnet 8,3 Millionen Euro verkaufen.

Etwa 14 Jahre gingen Olivia und John als verheiratetes Paar gemeinsam durchs Leben. Wie sehr er seine geliebte Frau seit ihrem Tod vermisst, machte er in einem Interview mit Mirror deutlich: "In den vergangenen 15 Jahren hatte ich das Glück, die Tiefe und die Leidenschaft ihres Wesens zu erleben. Jeder Tag mit Olivia war ein Stückchen Magie. Jeder Tag mit Olivia war übernatürlich." Auch verriet der Unternehmer, wo die Liebe der beiden ihren Anfang nahm: "Olivia und ich haben uns im Regenwald des Amazonas unerwartet, wahnsinnig und für immer ineinander verliebt."

30 Jahre lang hatte Olivia gegen ihre Erkrankung gekämpft. 1992 wurde bei ihr ein Knoten in der Brust entdeckt – die Diagnose: Krebs. Neun Monate unterzog sie sich daraufhin einer Chemotherapie, die rechte Brust wurde ihr abgenommen. Olivia erholte sich von der Behandlung, jedoch kehrte der Krebs zurück: 2013 merkte sie an ihrer Schulter einen ähnlichen Knoten und bekam erneut die Diagnose Brustkrebs. Während Olivias Kampf standen ihr John und ihre Tochter Chloe Lattanzi (38) stets zur Seite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / chloelattanziofficial Olivia Newton-John und ihre Tochter Chloe Lattanzi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de