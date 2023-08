Unvergessen: Heute vor einem Jahr starb Olivia Newton-John

Die Trauer um Olivia Newton-John (✝73) ist immer noch groß! Die Grease-Berühmtheit war am 8. August 2022 ihrem Krebsleiden erlegen. Zuvor hatte die Schauspielerin etliche Jahre gegen den Brustkrebs gekämpft. Im September vergangenen Jahres hätte sie eigentlich ihren 74. Geburtstag mit ihren Liebsten feiern sollen. Ihre Familie, Freunde und Fans vermissen sie schrecklich – vor allem heute: Denn vor einem Jahr schied Olivia aus dem Leben...

Olivia bleibt für immer unvergessen! 1979 war der gebürtigen Britin auch auf der Leinwand der große Durchbruch gelungen. An der Seite von John Travolta (69) war sie als die schüchterne Sandy in "Grease" berühmt geworden – bis heute ist der Streifen Kult. Ihr Co-Star hatte der einstigen Eurovision Song Contest-Teilnehmerin kurz nach ihrem Tod auf Instagram rührende Zeilen gewidmet: "Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht [...] Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir! Dein Danny, dein John."

Fast 30 Jahre hatte Olivia gegen den Krebs gekämpft. 1992 war bei ihr erstmals ein Knoten in der Brust entdeckt worden. 2013 war die aggressive Krankheit zurückgekehrt – mithilfe einer Hormonbehandlung hatten die Ärzte den Tumor immerhin verkleinern können. In den schwierigen Jahren waren ihr Mann John Easterling und ihre einzige Tochter Chloe Lattanzi (37) stets an ihrer Seite gewesen.

Action Press / United Archives GmbH John Travolta und Olivia Newton-John 1983

Getty Images Olivia Newton-John und John Travolta beim 40. Jubiläum von "Grease"

Instagram / chloelattanziofficial Olivia Newton-John und ihre Tochter Chloe Lattanzi

