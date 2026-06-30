"Bauer sucht Frau"-Traumduo Anja & Bruno feiern 17 Jahre Ehe

Anja und Bruno Rauh haben einen ganz besonderen Meilenstein erreicht: Das Kultpaar aus der Kuppelshow Bauer sucht Frau feiert in diesem Jahr 17 Jahre Ehe – und das taten sie standesgemäß mit einem romantischen Abendessen und einem herzlichen Instagram-Post für ihre treue Fangemeinde. Auf einem gemeinsamen Foto, das sie beim gemütlichen Dinner zeigt, teilten die beiden ihre Freude mit der Community. Kennengelernt hatten sie sich einst in der dritten Staffel der beliebten Sendung im Jahr 2007, zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort.

Gefeiert wurde die sogenannte Orchideenhochzeit bei befreundeten Wirtsleuten in Grün bei Röslau. "Der Siebenschläfertag ist unser Hochzeitstag und den zelebrieren wir auch. 17 Jahre sind wir inzwischen verheiratet", schrieben sie. An Feiern war allerdings erst am Abend zu denken: "Bei Tag war noch Heu zu ernten, aber der Abend war dann nur für uns." Die Wirtsleute Sonja und Sven hätten für eine schöne Dekoration gesorgt und das Essen habe "phantastisch geschmeckt", so die beiden weiter. In den Kommentaren überhäuften Fans das Paar mit Glückwünschen. "Ihr bleibt bis heute mein sympathischstes Paar", schrieb eine Followerin.

Vor rund sieben Monaten wurden Anja und Bruno noch einmal ganz persönlich: Bei einem Besuch von RTL-Bauernreporter Ralf sprachen sie offen darüber, warum ihr Kinderwunsch unerfüllt blieb. Anja erzählte von den Folgen einer Blinddarmoperation und einer schweren bakteriellen Infektion, die ihren Körper stark belastet habe. "Da ging es mir so schlecht und es ist alles im Bauchraum so kaputt, vernarbt und zerfressen ...", sagte sie damals. Eine Schwangerschaft sei für sie zu riskant gewesen. Also trafen beide gemeinsam die Entscheidung gegen eigene Kinder.

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Instagram / brunohelmutjosef Anja und Bruno Rauh, Juni 2026

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Instagram / brunohelmutjosef Anja und Bruno Rauh, Mai 2026

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Instagram / brunohelmutjosef Bruno und Anja Rauh im August 2024

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