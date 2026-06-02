Nach Umzug: "Bauer sucht Frau"-Valentina und Michi getrennt

Für viele Fans war es das Traumpaar der 21. Staffel von Bauer sucht Frau – doch nun ist offiziell Schluss: Landwirt Michi und seine Auserwählte Valentina haben sich getrennt. Die Nachricht sorgte auf Instagram für Enttäuschung unter den Zuschauern, die die Entwicklung der Beziehung verfolgt hatten. "Schade, dass ihr euch getrennt habt" und "Ihr wart so ein tolles Paar, schade", lauteten nur einige der zahlreichen Kommentare, die unter dem entsprechenden Post zu finden sind.

Gegenüber OKmag.de sprach Valentina nun offen darüber, was zur Trennung geführt hat. Der ausschlaggebende Punkt war offenbar die gemeinsame Alltagserfahrung nach der Sendung. Valentina erklärt, dass sie und Michi beim Kennenlernen einige Schritte übersprungen hatten: "Michi und ich haben ja einige Schritte des Kennenlernens und des Beziehungsablaufs übersprungen und sind ja direkt zusammengezogen." Im gemeinsamen Alltag seien dann die Probleme aufgetaucht. "Leider hatten wir dann im Alltag unsere Schwierigkeiten und Hürden, die wir nicht geschafft haben zu meistern", so die ehemalige Kandidatin weiter. Immerhin: Zu einem Streit sei es zwischen den beiden nicht gekommen. "Michi und ich sind aber im Guten auseinandergegangen und es gibt kein böses Blut zwischen uns", betont Valentina.

Das Liebes-Aus von Michi und Valentina ist bereits das dritte innerhalb kurzer Zeit aus der aktuellen Staffel. Zuvor hatte Hühnerwirt Walter im Oster-Special bekannt gegeben, dass er und Katharina keinen Kontakt mehr haben. Auch Christopher Krebs und Pauline Bieri machten ihr Beziehungsende öffentlich. Doch es gibt auch glückliche Paare: Unter anderem Laura Wagner und Friedrich Dieckmann sowie Kerrin Grapengeter und Bastian Stürmer.

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RTL / Stefan Gregorowius Michi und Valentina von "Bauer sucht Frau" 2025

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Instagram / bauer_michi_marhoefer Valentina und Michi von "Bauer sucht Frau" 2025

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Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann gibt Laura Wagner, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten

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