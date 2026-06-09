BsF-International-Finale: Dieser Bauer macht einen Antrag

Achtung Spoiler! Das Finale von Bauer sucht Frau International läuft am Dienstagabend auf RTL, doch es ist bereits für RTL+-Kunden abrufbar. Im herzerwärmenden Finale hat sich Franz aus Tirol etwas ganz Besonderes für seine Partnerin Silke überlegt. Nach einer gemeinsamen Hofwoche war für die beiden schnell klar, dass sie eine Beziehung führen wollen. Doch Franz wollte noch einen entscheidenden Schritt weitergehen – und plante mitten während der Staffelaufzeichnung einen Heiratsantrag. Davon, dass ein Kandidat seiner Auserwählten noch in der Sendung einen Ring anstecken wollte, soll es bei "Bauer sucht Frau International" bislang noch nicht gegeben haben.

Für die große Überraschung kaufte Franz einen Ring und schmückte eine Almhütte mit Rosenblättern und roten Herzluftballons. Mit verbundenen Augen führte er Silke zur vorbereiteten Location. Als sie die Binde abnahm, war sie sichtlich überwältigt: "Das hat noch nie einer für mich gemacht", sagte sie. Doch das Größte stand noch bevor. Nachdem beide mit Sekt angestoßen hatten, ging Franz vor Silke auf die Knie und holte den Ring heraus. "Was machst du jetzt? Was machst du?", fragte sie ungläubig. Voller Freude sagte Silke schließlich ein entschlossenes "Ja".

"Bauer sucht Frau International" ist ein Ableger der beliebten RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau, bei der Landwirte aus aller Welt auf der Suche nach der großen Liebe begleitet werden. Franz aus Tirol hatte sich für die Teilnahme entschieden, um genau das zu finden – und wurde fündig. "Ich hoffe, sie sagt Ja. Das ist noch eine große Frage. Ich hoffe es mal", verriet er noch vor dem Antrag gegenüber der Kamera. Mit Silkes Ja ist für den Tiroler nun ein Traum wahr geworden.

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RTL Franz, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

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RTL Franz und Silke, "Bauer sucht Frau International" 2026

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