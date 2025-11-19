Krankheit: Anja & Bruno Rauh haben unerfüllten Kinderwunsch

Ein leiser, aber bewegender Moment auf einem Hof in Oberfranken: Bauer sucht Frau-Stars Anja Rauh und Bruno Rauh öffnen ihr Herz und erzählen, warum ihr großer Wunsch nach eigenen Kindern unerfüllt blieb. Bei einem Besuch von RTL-Bauernreporter Ralf berichten die beiden, die seit 18 Jahren Seite an Seite durchs Leben gehen, offen über ihren Weg als Paar ohne Nachwuchs. Streit gebe es selten, sagen sie. Bruno fasst ihr Rezept für eine stabile Ehe so zusammen: "Die Liebe frisch halten." Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten wirken eng verbunden, lachen viel und nehmen sich spürbar gegenseitig in Schutz – ein Paar, das durch Nähe und Respekt Halt findet.

Der traurige Grund, den Anja schildert, liegt in der Vergangenheit: Nach einer Blinddarmoperation erlitt sie eine schwere bakterielle Infektion, die ihren Körper nachhaltig belastete. "Da ging es mir so schlecht und es ist alles im Bauchraum so kaputt, vernarbt und zerfressen ...", erzählt Anja gegenüber Bauernreporter Ralf. Eine Schwangerschaft wäre für sie ein zu großes Risiko gewesen. Also entschieden sie gemeinsam, keine Kinder zu bekommen. "Dann hat man überlegt mit Kinderwunsch ... Aber das wäre so aufwendig gewesen alles", sagt Anja. Statt medizinischer Odysseen wählten Anja und Bruno den Weg, ihre Energie in das zu stecken, was sie zusammen stark macht. Auf ihrem Hof setzen sie Herzensprojekte um – darunter das Reitenlernen für Kinder, mit dem sie jungen Gästen unbeschwerte Stunden ermöglichen.

Privat bleiben Anja und Bruno gern geerdet. Kennengelernt haben sie sich 2007 in der TV-Show, seither meistern sie den Alltag mit Tieren, Arbeit und vielen gemeinsamen Zeitfenstern. Auch Jubiläen feiern sie bewusst klein und nahbar: Zum Hochzeitstag kehren sie lieber in eine kleine Gaststätte ein, erzählen Anekdoten und lachen miteinander, als große Gesten zu inszenieren. Im Alltag überrascht Bruno seine Frau mit kleinen Aufmerksamkeiten, die zeigen, wie selbstverständlich Zuneigung gelebt werden kann. Und wenn auf dem Hof Kinder fürs Reiten vorbeischauen, ist spürbar, wie viel Freude ihnen das gemeinsame Geben bereitet – ohne viele Worte und doch mit großem Herzen.

RTL / Stefan Gregorowius Bruno und Anja Rauh bei "20 Jahre Bauer sucht Frau - Das ganz große Wiedersehen"

Instagram / brunohelmutjosef Bruno und Anja Rauh im August 2024

ActionPress/Matthias Wehnert / Future Image Anja und Bruno Rauh beim Musikkarussell im Elbpark, Dresden 2019