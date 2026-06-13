"Bauer sucht Frau"-Michi bricht sein Schweigen nach Trennung

Dass Valentina und Michi von Bauer sucht Frau sich getrennt haben, ist bereits bekannt – doch nun meldete sich der Landwirt erstmals öffentlich dazu zu Wort. Auf Instagram brach Michi sein Schweigen mit emotionalen Worten: "Es hat leider nicht geklappt. [...] Wir haben es versucht, mit ganzem Herzen. Aber manchmal reicht das nicht. Manchmal merkt man, dass zwei Menschen einfach nicht zusammenpassen, egal wie sehr man es sich wünscht." Auch einen persönlichen Einblick in seinen Gemütszustand ließ der Bauer zu: "Das tut weh. Das sag ich ganz offen."

Gleichzeitig blickt Michi mit einem lachenden Auge auf die Beziehung zurück: "Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit, für die schönen Momente und die Erinnerungen. Für die Zukunft wünsche ich uns beiden von Herzen nur das Beste." Auch Valentina hatte sich bereits zum Liebes-Aus geäußert – und zwar gegenüber dem Magazin OKmag.de. Die Trennung sei vor allem dem Alltag geschuldet. "Michi und ich haben ja einige Schritte übersprungen des Kennenlernens und des Beziehungsablaufs und sind ja direkt zusammengezogen", erklärte sie und ergänzte: "Leider hatten wir dann im Alltag unsere Schwierigkeiten und Hürden, die wir nicht geschafft haben zu meistern." Böses Blut gebe es zwischen den beiden jedoch nicht, betonte sie ausdrücklich.

Das Paar hatte sich in der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennengelernt und bei vielen Fans für Begeisterung gesorgt. Unter den Abschiedspost hatten sich Zuschauer und Fans zahlreich zu Wort gemeldet und ihrer Enttäuschung Luft gemacht – "Ihr wart so ein tolles Paar, schade", war einer von vielen Kommentaren. Dass die beiden nach der Hofwoche direkt zusammengezogen waren, ohne sich zuvor wie in einer gewöhnlichen Beziehung beschnuppern zu können, dürfte den Alltag vor besondere Herausforderungen gestellt haben.

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RTL / Stefan Gregorowius Michi und Valentina von "Bauer sucht Frau" 2025

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Instagram / valentina_vnta Valentina von "Bauer sucht Frau" 2025

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Instagram / bauer_michi_marhoefer Valentina und Michi von "Bauer sucht Frau" 2025

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