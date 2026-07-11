"Bauer sucht Frau"-Star André Ur berichtet von Feldbrand

Feldbrand bei André Ur (36)! Der Bauer sucht Frau-Star schildert auf Instagram ein dramatisches Erlebnis auf seinem neuen Hof, auf den er und seine Frau Julia im Frühjahr 2026 gezogen sind. Während der Milchbauer aufs Feld geht, gerät plötzlich ein bereits abgeerntetes Gerstenfeld in Brand. Innerhalb von Sekunden breiten sich die Flammen aus, wie André berichtet. Der Realitystar ist nicht allein vor Ort. Ein benachbarter Landwirt eilt sofort zur Hilfe und greift ein, bevor die Situation völlig außer Kontrolle geraten kann: "Durch sein schnelles Eingreifen konnte der Brand rechtzeitig gestoppt werden – ein Einsatz der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich."

Im Netz erklärt André, dass es in diesem Moment haarscharf war: "Sekunden entscheiden..." Der Bauer beschreibt weiter, wie sein Kollege ohne zu zögern anrückt. "Ein benachbarter Landwirt zögerte keine Sekunde und löschte das Feuer mit seinem Güllefass", fasst André die brenzlige Situation zusammen. Für ihn ist der Vorfall ein Beispiel für Zusammenhalt unter Landwirten: "Starker Einsatz und ein tolles Beispiel dafür, wie wichtig schnelles Handeln und gegenseitige Hilfe in der Landwirtschaft sind." Seine Ehefrau Julia kommentiert das Ganze unterdessen knapp, aber deutlich: "Das war so krass."

André und Julia stehen seit ihrer Teilnahme an "Bauer sucht Frau" im Fokus der Öffentlichkeit und lassen ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben – ob auf dem Feld, im Stall oder zu Hause. Privat hat sich bei dem Milchbauern und seiner Frau schon einiges getan: Die beiden sind Eltern einer kleinen Tochter, über die sie sich auf Social Media immer wieder glücklich zeigen, auch wenn sie Details wie den Namen weitgehend privat halten. Auf ihren Kanälen wirken André und Julia wie ein eingespieltes Team, das landwirtschaftlichen Alltag, Familienleben und ihre Bekanntheit aus der Kuppelshow miteinander verbindet.

Anzeige Anzeige

RTL Julia und André bei "Bauer sucht Frau" 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Julia und André, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

Anzeige Anzeige