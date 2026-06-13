Trotz intensivem Sport: Anna Heiser frustriert über Zunahme

Anna Heiser (35) findet ehrliche Worte: Die frühere Bauer sucht Frau-Teilnehmerin zeigt sich in ihrer Instagram-Story in einem brandneuen, dunkelroten Kleid, das sie für eine Hochzeit in Danzig ausgesucht hat – und spricht offen über ihren Frust. Seit März stemmt die Reality-TV-Bekanntheit wieder regelmäßig Gewichte im Fitnessstudio, doch statt weniger zeigt die Waage plötzlich mehr an. Beim Anprobieren verschiedener Looks in ihrer neuen Heimat Polen habe sie besonders gemerkt, wie sehr sie die Zunahme beschäftigt. In einem Video vor dem Spiegel erzählt Anna: "Es ist nicht einfach 'nur' Muskulatur – es schwabbelt überall. Vor allem bei der Kleidersuche hat es mich sehr frustriert."

Im Clip präsentiert sie schließlich das bordeauxfarbene Kleid. Die zweifache Mutter findet, dass sich in dem Kleiderstück ihr Bauch deutlich abzeichnet. Trotzdem entscheidet sich die Auswanderin bewusst für den Look. "Am Ende habe ich dieses Kleid gekauft und dachte mir nur 'Scheiß drauf, dass man meinen Unterbauch sieht'", erklärt sie weiter. Eines stellt sie aber klar: Formende Wäsche kommt für sie nicht infrage. "Ich werde keine Shape-Unterwäsche tragen, weil ich es einfach nicht will", betont Anna in ihrer Social-Media-Story.

Abseits des Kleiderfrusts zeigt sich die Influencerin deutlich gelöster. In einem weiteren Posting schwärmt Anna von ihrem Leben in Polen, das sie inzwischen als großen Luxus empfindet. Sie schreibt, dass ihr vor allem die Sorge um ihre Kinder und deren Schulbildung genommen wurde und sie es schätzt, Ärzte jederzeit erreichen zu können und regelmäßig über Wochenmärkte zu bummeln. Im Vergleich zu der Zeit auf der abgelegenen Farm in Namibia, die sie als wunderschön, aber oft einsam beschreibt, genießt sie nun mehr Kontakte und einen lebhaften Alltag. Erst vor Kurzem hatte Anna auch ganz persönliche Gesundheitsängste rund um einen Krebsgentest öffentlich gemacht.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

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Instagram / annaheiser Anna Heiser in ihrer Instagram-Story, Mai 2026

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Januar 2025