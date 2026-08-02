"Bauer sucht Frau"-Star verletzt: Iris Abel schießt zurück

Bauer sucht Frau-Bekanntheit Iris Abel (58) und ihr Mann Uwe (56) sind in einen neuen Onlinestreit geraten. Auslöser war ein Werbepost für das Hofcafé und den Wohnmobilstellplatz des Paares, den ein befreundeter Nutzer freiwillig mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt hatte. Der Beitrag wurde anschließend in einer Facebook-Gruppe für Wohnmobilreisende geteilt und sorgte dort für geteilte Meinungen. Eine Userin bezeichnete das Paar öffentlich als "Lachnummer" und warf Iris und ihrem Mann Uwe vor, "stinkend faul" zu sein. Zusätzlich unterstellte sie den beiden, sie würden nur auf ihre Bekanntheit aus der RTL-Kuppelshow setzen, damit Gäste ihnen automatisch "das Geld ins Haus" tragen würden. "Wahrscheinlich gibt's da auch bald einen Sender, der ihnen den Stellplatz saniert", schrieb sie.

Für Iris war damit eindeutig eine Grenze überschritten. "Konstruktiv-sachliche Kritik ist okay. Immerhin ist dies eine Chance zur Verbesserung", schrieb sie auf Instagram und Facebook und teilte dazu Screenshots. Auch dass manche Besucher sie "doof oder hässlich" fänden, könne sie verkraften. Bei der Faulheitsunterstellung platzte ihr jedoch der Kragen. Sie werde "wirklich stinksauer", wenn jemand, der ihr Leben überhaupt nicht kenne, so eine Behauptung aufstelle. Die Äußerung empfinde sie als "widerwärtig und hetzerisch-diskriminierend". Direkt an ihre Kritikerin gerichtet, schrieb Iris: "Pfui, was sind Sie scheinbar für ein kleiner Charakter." Zum Schluss machte sie ein ungewöhnliches Angebot und lud ihre Kontrahentin persönlich zu Kaffee und Kuchen auf den Hof ein, um die Vorwürfe "von Angesicht zu Angesicht" zu klären.

Iris und Uwe zählen seit ihrer Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" zu den bekanntesten Paaren aus dem RTL-Kosmos. Gerade deshalb werden private Einblicke und Neuigkeiten aus ihrem Alltag im Netz oft besonders aufmerksam verfolgt. Dass Iris öffentlich zurückschießt, wenn sie sich persönlich angegriffen fühlt, ist kein Einzelfall. Bereits in der Vergangenheit ging die 58-Jährige verbal auf Kritikerinnen los, etwa auf Schauspielerin Désirée Nick (69), mit der sie seit Jahren einen öffentlichen Schlagabtausch pflegt. Viele Follower stellten sich in den Kommentaren unter dem Beitrag hinter das Paar und zeigten vollstes Verständnis für den Ärger der Hofbesitzerin. Ob die Angesprochene die Einladung zum Hofcafé tatsächlich annimmt, ist bislang völlig offen.

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Instagram / iris.abel.official Iris Abel im November 2024 via Instagram

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Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abel, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten

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ActionPress Iris und Uwe Abel, "Bauer sucht Frau"-Paar