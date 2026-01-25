"Stimme verloren": Amber Heard erinnert sich an Prozessdrama

Amber Heard (39) hat bei der Premiere der Doku "Silenced" beim Sundance Film Festival offen über die Folgen des Prozesses gegen Johnny Depp (62) gesprochen. In dem Film sagt die Schauspielerin, die seit dem Urteil 2022 nach Madrid gezogen ist und dort mit ihren Kindern lebt, sie habe "ihre Fähigkeit zu sprechen verloren". "Ich bin nicht hier, um meine Geschichte zu erzählen", heißt es weiter in einem O-Ton, den Variety und TMZ zitieren. "Ich will meine Stimme nicht mehr benutzen. Genau das ist das Problem", erklärt Amber in Richtung der Regisseurin Selina Miles. Während sie sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, kehrt Ex-Mann Johnny parallel mit neuen Projekten vor und hinter der Kamera ins Filmgeschäft zurück.

In "Silenced" blickt Amber auch auf den juristischen Marathon zurück: Nach dem aufsehenerregenden Verleumdungsprozess in Virginia wurde sie zu Schadensersatzzahlungen verurteilt, erhielt in ihrer Gegenklage aber ebenfalls einen Teilzuspruch. Ende 2022 einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich; laut dem Magazin People überwies Amber am Ende 1 Million Dollar, die Johnny an fünf Organisationen weitergab. Die Doku verknüpft Ambers Erfahrungen mit anderen Fällen und zeichnet laut offizieller Beschreibung ein Muster nach: Wenn Frauen öffentlich sprechen, würden mächtige Systeme versuchen, sie zu diskreditieren. Amber verweist zudem auf das vorangegangene britische Verfahren um einen Zeitungsartikel, dessen Ausgang sie als existenziell beschrieben habe.

Privat hat Amber in Spanien einen Neustart gewagt. Nach Tochter Oonagh (4) feierte sie im vergangenen Jahr die Geburt der Zwillinge Agnes und Ocean und teilte nur selten Eindrücke aus ihrem Familienalltag – etwa Halloween-Kostüme oder ein stilles Thanksgiving mit ihren Liebsten. Schritt für Schritt tastet sich die Schauspielerin auch beruflich zurück: Sie stand im vergangenen Sommer beim Williamstown Theatre Festival auf der Bühne und bedankte sich danach mit einem Selfie und Blumenstrauß bei ihren Unterstützern. Johnny zeigt sich derweil wieder häufiger im kreativen Zentrum: Der Schauspieler arbeitet an großen Projekten und führte zuletzt Regie bei einem Film mit Al Pacino (85) in der Hauptrolle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh