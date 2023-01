Deshalb wurde aus Prinz Harry und Caroline Flack kein Paar

Prinz Harry (38) plaudert weiter aus dem Nähkästchen! Bevor der Royal mit seiner Ehefrau Meghan (41) zusammen kam, datete er fleißig: Von 2004 bis 2011 war Harry mit Chelsy Davy (37) zusammen – inklusive einer Unterbrechung. Nach ihrer endgültigen Trennung soll er heftig mit Florence Brudenell-Bruce (37) geflirtet haben und für zwei Jahre sah man dann Cressida Bonas (33) an der Seite des Prinzen. Aber auch mit der TV-Persönlichkeit Caroline Flack (✝40) bandelte der Rotschopf 2009 an. Dennoch wurde aus den beiden nie ein Paar – Harry verrät jetzt, warum!

In seinen Memoiren "Reserve" berichtet der 38-Jährige von dem Moment, als sich die beiden kennenlernten. Ein paar Tage später trafen sich Harry und Caroline erneut, was von den Paparazzi nicht unbemerkt blieb: "Innerhalb von Stunden campte ein Mob vor dem Haus von Flacks Eltern, vor den Häusern ihrer Freunde und vor dem Haus ihrer Großmutter", heißt es im Buch. Obwohl sich die beiden weiterhin trafen, kam für den Herzog und die TV-Moderatorin eine Beziehung nicht infrage: "Aber die Beziehung war uns verdorben, nicht mehr zu retten, und mit der Zeit kamen wir überein, dass es einfach all den Ärger und die Belästigungen nicht wert war."

Auch die Beziehung zu Chelsy endete damals aufgrund des Medienrummels, den die heute 37-Jährige als "verrückt und beängstigend und ungemütlich" empfunden hatte. "Ich konnte damit nicht umgehen. Ich war jung, ich versuchte, ein normales Kind zu sein und es war furchtbar", hatte Chelsy 2016 in einem Interview verraten.

Getty Images Caroline Flack im März 2018

Getty Images Prinz Harry im April 2016

Getty Images Chelsy Davy und Prinz Harry im Mai 2008

