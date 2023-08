Olly Murs kann Caroline Flacks Tod immer noch nicht fassen

Seine Trauer ist nach wie vor groß. Im Februar 2020 hatten traurige Nachrichten die Fernsehwelt erreicht: Caroline Flack (✝40) war tot in ihrem Haus im Norden Londons aufgefunden worden. Laut dem veröffentlichten Autopsiebericht hatte die britische Moderatorin sich das Leben genommen. Besonders für ihren engen Freund Olly Murs (39) war ihr Tod eine traumatische Erfahrung. Nun gesteht Olly, dass er den Verlust von Caroline noch immer nicht verkraftet hat.

In der Mittwochsfolge von "Shopping with Keith Lemon" sprach der Popsänger während einer Autofahrt über seine Erinnerungen an die ehemalige Love Island-Moderatorin. "Caroline war eine fantastische Moderatorin und jemand, der einfach ein Naturtalent im Fernsehen war, oder?", erklärte er im Gespräch mit Leigh Francis und fügte hinzu: "Ich kann immer noch nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr hier ist."

In der vergangenen Woche hatten sich einige Freunde der verstorbenen Moderatorin aus dem Showbiz auf dem Flackstock Festival engagiert. Die Veranstaltung sollte das Bewusstsein für psychische Probleme schärfen. Dabei wurden auch Spenden für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt. Neben Olly und Keith waren unter anderem auch Sophie Ellis Bextor, Chris O'Dowd (43), Jason Manford sowie Natalie Pinkham (44) vor Ort.

Getty Images Leigh Francis aka Keith Lemon im Oktober 2022

Getty Images Caroline Flack und Olly Murs im Jahr 2015

Getty Images Chris O'Dowd, irischer Schauspieler

