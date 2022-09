Olly Murs erlitt ein Trauma durch den Tod von Caroline Flack

Er vermisst sie noch immer sehr: Nachdem sich Love Island Moderatorin Caroline Flack (✝40) Anfang 2020 im Alter von nur 40 Jahren das Leben nahm, ist nichts mehr so, wie es einmal gewesen ist für Sänger Olly Murs (38). Er verband eine tiefe Freundschaft zu Caroline, die durch ihre gemeinsame Zeit bei der TV- Show X Factor entstand. Olly lässt die Öffentlichkeit jetzt in sein Innerstes blicken!

Nachdenklich gibt der Musiker gegenüber Heart Bingo zu, dass er den Verlust von Caroline noch nicht verkraftet hat: "Es war eine so traumatische Erfahrung. Es war und ist immer noch schwer, damit umzugehen. Sie war eine gute Freundin und wird für immer ein Teil meines Lebens sein." Er versucht aber, nach vorne zu blicken, um mit seinem Schmerz zurecht zu kommen: "Ich glaube, Caroline ist jetzt an einem besseren Ort. Ich konzentriere mich lieber auf die Erinnerungen an unsere Freundschaft und darauf, dass ich froh bin, sie kennengelernt zu haben."

Die Erinnerung an Caroline wurde erst im Juni lebendig: Freunde und Familie veranstalteten ein Festival zu Ehren der Moderatorin, bei dem auch Olly auftrat. Der Musiker glaubt, dass es ihm am besten helfe, seine positive Lebenseinstellung zu bewahren: "Es gab Zeiten in meinem Leben, die schwierig waren. Wenn ich mich in einer negativen Situation befinde, versuche ich einfach, mich auf die eine positive Sache zu konzentrieren, die mich glücklich macht."

Getty Images Caroline Flack bei den National Television Awards 2017

Getty Images "Troblemaker"-Interpret Olly Murs im November 2018 in London

Getty Images Caroline Flack und Olly Murs

